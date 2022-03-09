Lüleburgaz’da kadınlar meydanlara akın etti!

Lüleburgaz’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yüzlerce kadın omuz omuza yürüdü. Erkek egemenliğine karşı bir araya gelen kadınlar özgürlük ve eşitlik taleplerini dayanışmayla dile getirdi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Lüleburgaz’da yaşayan yüzlerce kadın soğuk havaya rağmen Kongre Meydanı’nda bir araya geldi. Lüleburgaz Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşte kadınlar meşaleler ve pankartlarla yürüdü, eşitlik ve özgürlük taleplerini haykırdı. Kongre Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, eşi Aysu Yetim Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer, Kemal Pektaş, Gökhan Kaya Atay, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda dernek ve STK temsilcisi de yer aldı.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”

Ellerinde “Topla saçlarını Rapunzel, deyyus merdivenleri kullansın”, “Vardık, varız, var olacağız”, “Unutma, kadın hayatın öznesidir”, “Aklı saçından da uzun” pankartlarıyla yürüyüşe geçen kadınlar hep birlikte, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” “Kadınlar vardır, kadınlar her yerde” sloganları attı.

İdil Ayşe için de yürüdüler

Öte yandan kadınlar 13 aylık SMA Tip 1 hastası İdil Ayşe Adakan için de yürüdüler. Ellerinde “İdil’e Umut Ol” dövizleri taşıyan kadınlar İdil’in tedavisi için gerekli olan desteğin verilmesi için haykırdı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı