Lüleburgaz’da kamu kurumlarına tasarruflu musluk

Lüleburgaz Belediyesi, kentteki bütün kamu kurumlarına tasarruflu musluk takmaya başladı. Birinci olarak eğitim ve öğretim kurumlarında çalışmalara başlayan belediye grupları toplam 750 adet tasarruflu musluğun montajını en kısa müddette tamamlayacak. Tasarruflu musluklarla yüzde 30 ile yüzde 50 ortasında su tasarrufu sağlanıyor.

Global iklim değişikliği nedeniyle her geçen gün artan kuraklık ve olumsuz iklim kuralları nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi harekete geçti. Her geçen su kaynaklarının azalması ve yok olması nedeniyle kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü grupları kent genelindeki bütün kamu kurumlarına tasarruflu musluk montajı yapmaya başladı.

“Yüzde 30 ile 50 ortasında tasarruf”

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışanı Taner Kılıç, tasarruflu musluklar sayesinde yüzde 30 ile 50 ortasında su tasarrufunun sağlandığını söyledi. Kılıç, “Ülkemiz genelinde son vakitlerde yağışların azalması, yeraltı kaynaklarının yani sularımızın azalmasından ötürü Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün başlattığı yüzde 30 ile 50 ortasında su tasarrufu sağlamak için perlatörlü yani tasarruflu musluk montajı yapıyoruz” dedi.

750 adet musluk değiştirilecek

Kılıç, bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi’nin tesislerinin yanı sıra kentteki tüm kamu kurumlarına tasarruflu musluk montajı gerçekleştireceklerini söyledi. Kılıç, “Lüleburgaz genelinde daha evvelce yapmış olduğumuz keşif ve araştırmalar sonucunda resmi kurumlarımız ve kentimiz tesislerimiz olmak üzere 750 adet tasarruflu musluk montajı sağlayacağız” diye konuştu.

“Tasarruflu musluğu tercih edin”

Vatandaşlara da ihtarlarda bulunan Kılıç, her geçen su kaynaklarının azaldığını ve ileride dünyada büyük bir susuzluk krizinin baş göstereceğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımız su kullanımıyla ilgili meskenlerde perlatörlü (tasarruflu) musluk montajlarını yapsınlar. Olağan musluklarını perlatörlü musluğa çevirsinler. Son vakitlerde yağışlarımız az oluyor. İleriye dönük büyük su zahmeti yaşayabiliriz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı