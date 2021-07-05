Lüleburgaz’ın mahallelerinde “şenlik” var!

Lüleburgaz Belediyesi’nin toplumsal gelişim aktiflikleri kapsamında gerçekleştirdiği “Mahallede Şenlik Var” aktiflikleri ağır bir iştirakle düzenlenmeye devam ediyor. 4-11 yaş aralığındaki çocukların katılabildikleri etkinliklerde çocuklar mandaladan kukla boyamaya ve seramik heykel imaline kadar çok sayıda öğretici aktivite gerçekleştiriyor.

Lüleburgaz Belediyesi Toplumsal Dayanak Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Hakları Ünitesi tarafından düzenlenen “Mahallede Şenlik Var” aktiflikleri tüm süratiyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlangıcı verilen aktifliklerin dünkü durağı Gençlik Mahallesi Gökhan Teksöz Sokak Oyunları Parkı oldu. Lüleburgaz’ın basketbolu sevdiren kişi merhum Gökhan Teksöz’ün isminin verildiği parkta bir ortaya gelen çocuklar, Çocuk Hakları Ünitesi Gönüllülerinin rehberliğinde keyifli vakit geçirdi.

Cümbüş ve öğrenme bir ortada

Toplumsal Takviye Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “Mahallede Şenlik Var” etkinliklerinde çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor. Çocuklar mandaladan kukla boyamaya ve kilden seramik heykel üretimine kadar çok sayıda aktiflik çadırında yer alarak keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı