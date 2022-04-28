Luxochain’in Network Token’ı LUXO, Bitfinex’te Listeleniyor

Dijital token dünyasının lider ticaret platformlarından Bitfinex, 21 Nisan itibariyle, Luxochain ismiyle lüks tüketim ürünlerinin kimlik doğrulamasını onaylamaya yönelik blockchain protokolünün yerel simgesi olan LUXO’yu listeleyeceğini duyurdu. LUXO mevduatları ve ticareti Nisan ayında açılacak, hem LUXO:USDt hem de LUXO:USD paritelerini kapsayacak.Luxochain; piyasaya sürülen her ürüne karşılık gelen lüks varlıkları ve mint edilen NFT’leri kripto paraya çevirme özelliğine sahip. Luxochain’in Virgo, iOS ve Android uygulamalarını kullanarak, alıcılar lüks ürünlere göz atabilir ve her ürünün orijinalliğini doğrulayabilir.

Aynı zamanda lüks ürünlerin sahipleri ve satıcıları herhangi bir akıllı telefon aracılığıyla Dijital Orijinallik ve Mülkiyet Sertifikalarını güvenli bir şekilde oluşturabilir, alabilir, saklayabilir ve gönderebilir. Luxochain, mal sahiplerinin ve satıcıların blokchain ürünleri izlemesine izin vererek, lüks tüketim ürünleri için daha şeffaf, izlenebilir ve doğrulanabilir bir pazar yeri yaratıyor.Futurism’e göre, herhangi bir zamanda dünyayı dolaşan, tahmini 256 trilyon dolar değerinde gerçek dünya varlığı bulunuyor. Ancak bürokrasi ve coğrafi kısıtlamalar gibi giriş engelleri bu pazarın daha da hızlı büyümesini engelliyor. Bazı uzmanların küresel kripto para piyasasının 2026 yılına kadar yaklaşık 5,6 milyar ABD dolarına ulaşabileceğini tahmin etmesiyle birlikte, menşei doğrulayan tokenlar popülerlik kazanıyor.Bitfinex CTO’su Paolo Ardoino, “LUXO’nun eklenmesi, borsanın platformda mevcut olan kripto para ağlarının genişletme vaadinin bir göstergesidir” dedi. “Luxochain, kimlik doğrulama sürecini düzene sokarak ve müşterilerin satın alımlarının kökenini izlemesini kolaylaştırarak lüks ürün marketplaceleri adına ileriye dönük bir yol oluşturmayı amaçlıyor.

Bu, tartışmasız mal ve hizmet pazarının henüz ele alınmamış ayrılmaz bir parçasıdır.”Luxochain CEO’su Davide Baldi şunları ekledi: “Bu adım LUXO için büyük bir önem taşıyor ve çok gurur duyuyoruz. Amacımız, dijital varlıkları ve NFT’leri lüks dünyaya getirmek, markaların itibarını iyileştirmek, blokchain kayıtlı dijital orijinallik sertifikaları yaratmak. Fiziksel ve dijital dünya arasında şeffaflığa dayalı bir ekosistemi büyütmemizde bize destek olduğu için Bitfinex’e teşekkür ederiz. Bitfinex, piyasadaki en çok yönlü ve deneyimli borsalardan biri. Token’ımızı platformda listelemeyi dört gözle bekliyoruz ve kullanıcılar tarafından önemli bir ilgi göreceğimize inanıyoruz.”Bitfinex’te LUXO’ya erişim bilgileri için kullanıcılar adresini ziyaret edebilir.Bitfinex Hakkında2012 yılında kurulan Bitfinex, traderları ve küresel likidite sağlayıcıları için son teknoloji hizmetler sunan bir dijital varlık ticaret platformudur. Bitfinex, gelişmiş ticaret özellikleri ve grafik araçları paketine ek olarak, eşler arası finansmana, bir OTC piyasasına ve çok çeşitli dijital varlıklar için finanse edilen ticarete erişim sağlar. Bitfinex’in stratejisi, dünya çapında profesyonel trader ve likidite sağlayıcıları için benzersiz destekler, araçlar ve yenilikler sağlamaya odaklanır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı