Lvbel C5, Yeni Şarkısını Paylaştı: “dans”

Türkçe rap sahnesinin kıymetli temsilcilerinden LVBEL C5, “dans” isimli yeni müziğini Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı. Kendine has usulü ve müzikleriyle kıymetli bir çıkış yakalayan LVBEL C5, çalışmalarına sürat kesmeden devam ediyor. Sanatkarın geçtiğimiz ay yayımladığı ve büyük ses getiren “Andale”nin akabinde gelen “dans”, güçlü beat’leri ve kelamlarıyla dinleyicinin beğenisine sunuluyor. LVBEL C5 tarafından yazılan müziğin prodüktörlüğünü Akdo üstleniyor. Baştan sona dinamizmini kaybetmeyen görüntü klip Street Soul! prodüktörlüğünde ve Cenan Çelik direktörlüğünde çekildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı