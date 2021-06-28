Mabel, Diana Ross, Parcels ve Jessie Ware’den hayranlarına harika havadisler!

Mabel – Let Them Know

Mabel yesyeni single’ı “Let Them Know” ile geri döndü! Geçtiğimiz yıllarda BRIT’de “En Güzel Bayan SOLO Sanatçı” mükafatına layık görülen Mabel, 2021’in birinci çıkışını “Let Them Know” ile yaptı. Kendinizi olağanüstü hissettirecek fütürist ve korkusuz tınılarıyla “Let Them Know”u sakın kaçırmayın!

“Let Them Know”un kelamları Mabel’in yakın arkadaşlarının yanı sıra Raye, SG Lewis ve MNEK üzere meslektaşlarının da elinin değdiği ortak bir çalışmanın eseri. En güçlü vakitlerde bile ayakta kalabilmekten bahseden müziğiyle Mabel hem kelamları hem de müziğiyle her zamanki samimiyetini hissettirmeye devam ediyor.

Başarılı sanatçı 2019 yılında yayımlanan “High Expectations” albümüyle 4 milyar dinlenmeye ve 2,2 milyon albüm satışına ulaşmıştı. Böylece 2019 yılında çıkış albümü en çok satan İngiliz bayan sanatçı olmuştu.

Diana Ross – Thank You

Diana Ross’un ağustos ayında gelecek yeni albümünün ismini taşıyan modülü “Thank You” Universal Music etiketiyle yayımlandı! The Supremes kümesiyle başlayıp akabinde solo devam 65 yıllık müzik mesleğine sahip başarılı müzisyen Diana Ross “Thank You” ile ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanından sevenlerine sevgi ve birliktelik bildirileri veriyor.

Diana Ross ağustos ayında yayımlanacak albümü için şunları söyledi:

“Bu albüm sizlere sevgiyle ve minnetle sunduğum bir armağanımdır. Bu vakitte böylesine mükemmel bir müziği kaydetme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım.”

Parcels – Free

Avustralyalı küme Parcels yepisyeni single’ı “Free”yi müzikseverlerle buluşturdu! “Free” kümenin 2018’de yayımlanan çıkış albümleri “Parcels” ve 2020’de gelen “Live Vol 1”den sonraki birinci stüdyo müziği. Müzikle birlikte Carmen Crommelin tarafından çekilen müzik görüntüsü da yayımlandı. Müziğin kelamları özgürlüğe olan hasreti ve kümenin Avustralya’dan müziğin kaydedildiği Avrupa’ya geçişini anlatıyor. Büsbütün çağdaş melodilerin yanı sıra 70’lerden nostaljik izlerin de yavaşça kulağınıza fısıldandığını hissedecek, kendinizi “Free”nin müziğine kaptıracaksınız.

Küme yeni çıkışları “Free” için şunları söyledi:

“Jule, dünyanın farklı yerlerinde karantinada olduğumuz bir sabah “Free”nin kelamlarıyla çıkageldi. Kelamlar uzak aralık bağlantısındaki karmaşıklıklarla boğuşuyor üzere gözükse de bir yandan da kümenin geri kalanına bir mektup üzere hissettiriyordu. Kendini dürüstçe ve korkusuzca söz edebilmek kaybetmediğimiz sürece bedelini asla bilmediğimiz harika bir özgürlük.”

Jessie Ware – Hot N Heavy görüntü

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Jessie Ware’in orijinal single’ı “Hot N Heavy”nin müzik görüntüsü yayımladı! Gücüyle 2021’in favori yaz müziklerinden olacak “Hot N Heavy” süper bir dans kesimi. Müzik görüntüsünün direktörlüğünü I COULD NEVER BE A DANCER ismiyle anılan koreograf ve direktör ikili Carine Charaire ve Olivier Casamayou üstleniyor. Koreografide ise direktör ikilinin yanı sıra Mimi Maxwell ve Patric Kuo da rol alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı