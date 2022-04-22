Maden ihracatçıları İbrahim Alimoğlu dedi

Egeli maden ihracatçılarında İbrahim Alimoğlu dönemi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İbrahim Alimoğlu 375 oyla seçildi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda iki liste yarıştı.

İbrahim Alimoğlu’nun başkan adayı olduğu mor liste 375 oyla seçimi kazanırken, Serkan Sarıçiçek’in başkan adayı olduğu sarı liste 292 oy aldı.

Divan Başkanı, Jak Eskinazi isimler olurken, Divan Katipliği’ni ise Ertan Öncü ve Mustafa Özer üstlendi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde 2014-22 döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olan Mevlüt Kaya, “8 yıl boyuncu “Hayatımız Maden” dedik, “İnadına üretim, inadına ihracat” mottosuyla hareket ettik. İhracatımızı artırmak ve sektörümüzün sürdürülebilir, çevreye duyarlı madencilik yaptığını kamuoyuna göstermek için sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiği Hayatımız Maden Çalıştaylarını, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’yle dönüşümlü 4 kez başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.” dedi.

3 farklı URGE Projesi yürüttüklerini, dünyanın en büyük fuarları Xiamen ve Marble Fuarlarına yoğun katılım gösterdiklerini anlatan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avustralya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Umman, Hindistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Vietnam’a fiziki ve sanal sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Kültürpark’a sığmayan Marble Fuarı için İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Fuarİzmir’i sektörümüze ve İzmir’e kazandırdık. Doğal taş sektöründe tasarımcılar ve mimarlarla sektörümüzü entegre etmek için AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışması’nı 2 yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. “Önce İnsan” sloganıyla hareket ettik. Doğal taş sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak, doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarını önlemek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği projesini sektöre kazandırdık.”

Mevlüt Kaya, “Yetenekli gençlerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri için asgari ücret oranında burs projesini İstanbul Maden İhracatçıları Birliğimiz ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğimizle birlikte hayata geçirdik. 3 mühendislik branşında 137 başarılı gence 1 milyon 407 bin TL’lik burs sağladık. 8 yıl önce yola çıktığımızda Birliğimizin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 50’nin altındaydı. Bugün yüzde 76’ya çıkardık. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 60 seviyelerinde. Görev sürem boyunca madencilik sektöründe birlikteliğin sağlanması için çaba gösterdik.” dedi.

Kaya: İhracatımızı görev süremizde yüzde 30’luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık

Sektörün tüm bileşenlerinin de büyük katkısıyla 16 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Madencilik Platformu’nu oluşturduklarını vurgulayan Kaya, “Ankara’da sektörün sorunlarının çözümü için hep birlikte başarılı çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin korunması sektörümüz için çok önemli. Pandemiye, ekonomik krize, savaşa rağmen “İnadına üretim, inadına ihracat” mottosuyla Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatını görev süremizde yüzde 30’luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık.” diye konuştu.

İhracatımızı 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız

İbrahim Alimoğlu, “Birliğimiz, sizlerin sayesinde 2021 yılında 1 milyar 123 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatımızı yüzde 30 oranında artırdık. Bu başarınız için sizlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz büyüme modelini üretim ve ihracat üzerine kurmakta. Bu nedenle Dünya pazarlarında, daha güçlü yer almamız gerekiyor. Biz, bunun için adayız. Tabiri caizse Taş gibi bir yönetimle karşınızdayız. Masaya elini vurduğunda ses çıkaracak bir ekiple karşınızdayız. Sorunlara karşı kapısını çaldığı kapıdan, çözümle çıkacak bir ekiple karşınızdayız.” dedi.

Alimoğlu, “Birimizin yaşadığı sorun hepimizi ilgilendirir. Sizi, yaşadığınız sorunla baş başa bırakmayacak bir ekiple karşınızdayız. Dört kuşak madenci olan bir aileden geliyorum. Sektörün içinde doğdum, sektörde büyüdüm. Derdi de, dermanı da biliyoruz. Maden kanunu, 25 kez değı̇şı̇kliğe uğradı. Zaman içı̇nde kafa karışıklığına neden oldu. Bizı̇m, sınırları belı̇rlı̇, yönetmeligı̇n tüm maddeleriyle açık olduğu bir maden kanununa ihtı̇yacımız var. Bu kanunun çıkması ı̇çı̇n çalışacağız. Bir değer derdimiz Bürokrasi.. Madencilı̇k ı̇çı̇n 8 ayrı bakanlığın kapısını çalıyor, 21 kurumdan izı̇n alıyoruz. Bu bürokrasi, herkesi yoruyor. Bu yüzden Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz.” dedi.

İbrahim Alimoğlı, “5. Maden çalıştayını, Madenciliğin kalbi Afyonkarahisar’da yapacağız. Doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye’de yüzde 75’e, Ege’de yüzde 90’a çıkaracağız. 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız. Türk madenlerinin dünyaya tanıtılması ve pazarlanması için metaverse’de projeler hayata geçireceğiz. Bizim için önce insan, sonra çevre, daha sonra maden gelir. Yeşil madencilik anlayışını gençlerimizin desteğiyle sektöre yerleştireceğiz. Amorf tasarım yarışmasını uluslararası boyuta taşıyacağız.” diye konuştu.

İbrahim Alimoğlu kimdir?

3 Şubat 1956 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelen İbrahim Alimoğlu; dedesi, amcası, babası ve kardeşleriyle birlikte büyük bir ailenin içinde büyüdü.

İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamlayarak 1979 yılında Afyonkarahisar Eğitim Enstitüsü’nden Sınıf Öğretmeni olarak mezun oldu.

Çocukluğundan itibaren mermer tozunun içinde büyüyen İbrahim ALİMOĞLU, 1980 yılında evlendi ve 4 çocuğu oldu. Vatanî görevini 1981 yılında Balıkesir Çayırhisar’da kısa dönem ordonat olarak tamamladı.

Doğduğu günden bu yana dedesinin kurduğu mermer fabrikalarının gelişmesi, büyümesi ve dünya pazarlarında yer alması konusunda olağanüstü çabalarla bugünlere ulaşmış, dünyanın dört bir tarafına, ülkemizin Denizli, Burdur, Afyonkarahisar yöresindeki en güzel mermerlerini ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Mermer satışıyla ilgili olarak dünyanın birçok ülkesine seyahat etme fırsatı bulan ALİMOĞLU, 2009 yılında gittiği Endonezya’da su altı zenginlikleriyle tanışmış ve bir takım incelemeler sonunda fabrikasında oluşturduğu akvaryumuyla başlayan hobisi, deniz fosilleriyle birlikte evlerde kullanılan her türlü eşyayı toplama gayretine dönüşmüştür. Yıllar önce başlattığı hobileri ile bugün çok zengin bir koleksiyona sahip etnografikmüze niteliğindeki bu eserler çoğunlukla evlerimizde kullandığımız etnografik değere sahip eşyalardan oluşmaktadır.

İbrahim ALİMOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde 500’den fazla müzik enstrümanını sergiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Efes, İstanbul Hilton, Bursa Kervansaray otelleri Alimoğlu Ailesinin mermer işlerini yaptığı projeler arasında yer alıyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

ALİMOĞLU MERMER SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-İBRAHİM ALİMOĞLU

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu

BATI EGE MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-OLCAY ARSLAN

ÇELİKKOL PETROL MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MEHMET HİKMET ÇELİKKOL

GENÇLER MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-İRFAN ÇELİKTEN

İBRAHİM ALTINPINAR MERMER MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-İBRAHİM ALTINPINAR

İNTER ABRASİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-FAİK TOKATLIOĞLU

KAYMİN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-HALİLULLAH KAYA

NİF DOĞALTAŞ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-EFE NALBANTOĞLU

ÖZÇINAR ELEKTRİK MALZ.MADEN. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-SELAHATTİN ÇINAR

SEZGİN MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-REYHAN SEZGİN

ŞENLER MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-MEHMET ŞEN

Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu

ÇİZGİ MERMER VE GRANİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-REMZİ BONCUK

DEMMER DEMİRELLER MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-EKREM DEMİREL

TAŞPINAR GRANİT MERMER SANAYİ AHMET TAŞPINAR-AHMET TAŞPINAR

Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Genel Kurulu Delegeleri

STONEXT YAPI TAŞI SANAYİ VE TİCARET AŞ-PROF FARUK ÇALAPKULU

ALİMOĞLU MERMER GRANİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-HASAN BURAK ALİMOĞLU

MAKOMAR MERMER VE MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ENGİN GÖKDEMİR

ORCA DIŞ TİC.VE MADEN SANAYİ LTD.ŞTİ. (*)-ÜMİT KAYGUSUZ YAVUZ

İZ GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (*)-BURAK ÜRPER

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı