Magdeburger Sigorta, HAYTAP iş birliğiyle sahipsiz hayvanlara destek verecek

Magdeburger Sigorta ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), yeni iş birlikleri kapsamında hayvan hakları, sahipsiz evcil hayvanların korunması ve bakımı mevzularında birlikte çalışacak.

Magdeburger Sigorta, Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) “yeni arkadaşı” ve destekçisi oldu. Magdeburger Sigorta, imzalanan protokolle HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nin sponsorları ortasında yer alırken; birebir vakitte muahede kapsamında HAYTAP’ın hayvan hakları, sahipsiz evcil hayvanların korunması, emekli hayvanlar çiftliklerinin genişletilmesi ve sahipsiz hayvanların sıhhat muhtaçlıkları alanlarındaki projeleri için kurumsal dayanak sağlayacak.

HAYTAP ile yaptıkları iş birliğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Magdeburger Sigorta İdare Şurası Lider Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar, “177 yıllık tarihinde kesimde birçok birincisi gerçekleştiren Magdeburger Sigorta, artık tekrar farklı bir projeye imza atıyor. Bugüne kadar sahipsiz evcil hayvanların korunması ve hayvan hakları ismine çok kıymetli çalışmalara imza atan HAYTAP’ın yeni arkadaşı ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu değerli iş birliği çerçevesinde, sahipsiz evcil dostlarımıza yönelik gereksinimlerin giderilmesi için takviye vererek, hem onlar için somut bir yarar yaratılmasına hem de toplum şuuru açısından fark yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıyeten, bu dayanağa müşterilerimizi de dahil etmek maksadıyla, evcil dostlarımıza özel geliştirdiğimiz Can Dostum Sigortası kapsamında imzalanan her poliçeyle HAYTAP’a kaynak aktaracağız.” dedi.

HAYTAP İdare Konseyi Lideri Av. Ahmet Kemal Şenpolat ise “Haytap’ın arkadaşları ortasına giren Magdeburger Sigorta ile birlikte çok kıymetli projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Yıllar içinde bu türlü hassas şirketlerin artması bizlerin de daha çok hayvana ulaşmamıza neden oluyor. Ulusal çapta gücümüz ne kadar çok olursa kimsesiz hayvanları kapsama alanımız daha da genişliyor. Magdeburger Sigorta da bu iş birliğimizin değerli paydaşlarından birisi oldu. Başka tüm şirketlere de bağışçılara da bu ve gibisi çalışmaların pusula olmasını istiyoruz. İstekli işe başladığımız birinci yıllarımızda Haytap’ın yanında hiçbir kurumsal şirket yoktu. Ama vakit içinde şeffaf ve yanlışsız biçimde bağışların kullanılması dikkat çekmiş olacak ki Magdeburger de bilhassa Emekli Hayvanlar Çiftliği projemize takviye veren firmalar ortasında yer aldı. İnanılmaz memnunuz, tabi oradaki mağdur, sakat, yaşlı dostlarımız da…” biçiminde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı