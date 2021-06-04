Magnum Türkiye ve Netflix iş birliğinde

Magnum Caramel Gold’un haz dolu dünyası

La Casa de Papel ile buluştu.

Magnum Türkiye bu yıl bir prensip imza atarak yeni reklam kampanyası için, dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Netflix özgün imali La Casa de Papel ile iş birliği yaptı. La Casa de Papel ruhu ve ikonik elementlerinin Magnum Caramel Gold’un haz dolu dünyası ile buluştuğu reklam sinemasında, başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz farklı bir Magnum bayanı olarak karşımıza çıkıyor.

Kreatif süreçlerden yapıma kadar tüm etapların Netflix takımlarıyla birlikte yürütüldüğü reklam sineması; La Casa de Papel’in ana temalarından biri olan soygun kurgusunda Magnum Caramel Gold peşinde haz dolu bir macerayı mevzu alıyor ve ‘Bu haz peşinden koşmaya değer’ diyor. Yeni Magnum Caramel Gold’un peşinde gizemli bir seyahati husus alan reklam sinemasında, Dilan Çiçek Deniz, Magnum Caramel Gold dolu bir kasaya ulaşmaya çalışıyor.

Dilan Çiçek Deniz değişik bir Magnum bayanı…

Deniz iş birliğiyle ilgili, ‘Magnum kendime yakın bulduğum, haz dolu dünyasıyla, yaptığı lokal ve küresel projelerle heyecanla takip ettiğim bir marka. Magnum Caramel Gold’un yeni reklam sinemasında yer almam için teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Sonrasında projenin ayrıntıları, kıssası, Netflix ve La Casa de Papel iş birliğini öğrendikçe kesinlikle içinde yer almak istedim. Böylesine kıymetli bir iş birliğinin bir modülü olmaktan, son derece keyifli bir çekim süreci sonunda çıkan, bu haz ve macera dolu reklam kampanyasında yer almaktan çok memnunum.’ dedi.

İki seriden oluşan reklam kampanyasının birinci sineması Magnum’un orijinal eseri Caramel Gold’u odağına alırken, ikinci sinema Magnum’un her yıl heyecanla beklenen otomobil promosyonuna odaklanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı