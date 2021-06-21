Magnum Türkiye’nin La Casa de Papel temalı son reklam sinemasından Dilan Çiçek Deniz’in yeni fotoğraf kareleri yayınlandı. Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı Magnum’un La Casa de Papel temalı son reklam sineması kampanyasından yeni fotoğraflar yayınlandı. La Casa de Papel ruhu ve ikonik elementlerinin Magnum Caramel Gold’un haz dolu dünyası ile buluştuğu reklam sinemasında, Dilan Çiçek Deniz kamera karşısına geçmişti. Magnum Türkiye bu yıl bir prensip imza atarak yeni reklam kampanyası için, dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Netflix yepyeni imali La Casa de Papel ile iş birliği yaptı. Yeni Magnum Caramel Gold’un peşinde gizemli bir seyahati mevzu alan reklam sinemasında, Dilan Çiçek Deniz, Magnum Caramel Gold dolu bir kasaya ulaşmayı başarıyor.Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
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Magnum Türkiye’nin La Casa de Papel temalı son reklam filminden Dilan Çiçek Deniz’in yeni fotoğraf kareleri yayınlandı.
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