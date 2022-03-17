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Ana Sayfa Magazin 17 Mart 2022 22 Görüntüleme

Mahmut Görgen ve Eda Baysal’dan yeni şarkı: İtiraf Et

Mahmut Görgen ve Eda Baysal’dan yeni şarkı: İtiraf Et

Son dönemlerde yaptığı şarkılarla isminden söz ettiren genç DJ Mahmut Görgen yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Nutuk, Loco, Everything ve daha pek çok önemli şarkıya imzasını atan genç aranjör ve DJ Mahmut Görgen, yeni şarkısında Eda Baysal ile buluştu. Genç solistlere destek olmasıyla da tanınan Görgen, sözleri Eda Baysal imzası taşıyan “İtiraf Et”in aranjesini üstlendi. Farklı bir sound ile müzikseverlerin karşısına çıkan Görgen; “Yeniliklere her zaman için açık olmak gerekli. Farklı bir sound deneme konusunda ortak bir karar aldık ve Eda’nın şarkısını da böyle farklı bir tarzda müzikseverlerle buluşturduk. Dinleyen herkesin beğeneceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Warble Medya etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan şarkı video klibiyle de Mahmut Görgen youtube kanalında yayınlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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