Pazarlama İletişimi ve Reklam Sektörü İçin Yapılan En Büyük Küresel Araştırmaya Katılım Çağrısı

Pazarlama İletişimi ve Reklam Sektörü İçin Yapılan En Büyük Küresel Araştırmaya Katılım Çağrısı

 Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Kantar, Campaign, Cannes Lions, Advertising Week, The Effies, GWI
Ana Sayfa Kültür & Sanat 5 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran Cumartesi Trump Sahne’de

Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran Cumartesi Trump Sahne’de

Doğaçlama tiyatronun kıymetli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok vilayette şovlar sergileyen ve şenliklere katılan interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş izleyenlere eğlenceli anlar vadediyor. İzleyenler de güldürürken düşündüren oyunda, hayatın içinden ve hayata dair birebir yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendirebiliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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