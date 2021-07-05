Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran Cumartesi Trump Sahne’de

Doğaçlama tiyatronun kıymetli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 26 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok vilayette şovlar sergileyen ve şenliklere katılan interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş izleyenlere eğlenceli anlar vadediyor. İzleyenler de güldürürken düşündüren oyunda, hayatın içinden ve hayata dair birebir yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendirebiliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı