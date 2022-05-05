Makedon öğrenciler Hayvanat Bahçesi’nde eğitim alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, Erasmus Programı kapsamında Kuzey Makedonya’dan gelen öğrencileri misafir ediyor. Makedon öğrenciler eğitim kapsamında hayvanat bahçesindeki klinik ve bahçe çalışmalarına katılıyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, Erasmus Programı kapsamında Türkiye’ye gelen Makedon öğrencilerin eğitim adresi oldu. Kuzey Makedonya’dan gelen 24 öğrenci ve 4 eğitmenden oluşan topluluk, hayvanat bahçesinde 20 günlük bir eğitim programına katılıyor.

TARIM VE HAYVANLARLA İÇ İÇE EĞİTİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, “Makedon konuklarımız ülkelerinde Veteriner Teknikerliği ve Ziraat Teknikerliği düzeyinde eğitim veren liseden geliyor. Hayvanat Bahçesi’nde 20 gün sürecek bir eğitim programına katılacaklar. Burada veteriner teknikeri adayı öğrenciler hayvan kliniğinde ve Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kedi Evi Acil Bölümü ve ameliyathane bölümlerinde eğitim çalışmasına katılırken, ziraat teknikeri adayı öğrenciler de tematik parklarda çalışmalara katılarak deneyim kazanacak. Hayvanat Bahçesinde koruyucu önleyici hekimlik çalışmalarına öğrencileri de dahil edeceğiz. Hem misafir öğrencilerimiz için hem de bizler için verimli ve renkli bir eğitim programı olacak” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı