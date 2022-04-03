Doğal taş teknolojileri Marble İzmir’de tanıtıldı

Makina sektöründen milyon dolarlık satış!

Dünya doğal taş ticaretinin kalbi Marble İzmir Fuarı, son teknoloji ürünlerin sergilendiği makina alanıyla dikkat çekti. 500’e yakın makinanın sergilendiği ürünler, 5 bin dolardan 500 bin dolara kadar değişen fiyat aralığında alıcı buldu. Milyon dolarlık satışlara imza atan makina sektörü temsilcileri, fuarda kurulan iş birlikleriyle satışların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Dünyanın en büyük iki doğal taş fuarından biri olan Marble İzmir, çoğu yerli olan son teknoloji ürünleri ile başarısını ikiye katladı. Doğal taşın çıkarılmasından son kullanıcıya ulaşana dek geçen tüm sürece ait teknolojilerin sergilendiği makinaların tamamı fuarda satıldı. Fuarizmir dış alan, C ve D holünde sergilenen mermer makinaları, iş makinaları ve sarf malzemeler; yerli ve yabancı taş üreticileri tarafından yoğun ilgi gördü.

5 bin dolardan 500 bin dolara tüm ürünler satıldı

Makina alanında katılım gösteren firmalar, sergiledikleri ürünleri satmanın yanı sıra ürettikleri son teknoloji ürünleri de tanıtarak 2022 yılı siparişlerini aldı. Sergilenen ürünler, 5 bin dolardan 500 bin dolara kadar değişen fiyat aralığında alıcı buldu. 500’e yakın makinanın sergilendiği fuar, tüm ürünlerin satılmasıyla birlikte teknoloji üreticilerinin de yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri, ihracata yönelik satışlar yapıldığını, anlaşmalar gerçekleştiğini açıkladı.

Alıcı: “Bizim taşımıza değer katan aslında bu makinalar”

Marble İzmir’de doğal taşın yanı sıra makina teknolojilerinin sektörün tanınırlığı için önemine değinen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Fuarımız sadece mermer ve doğal taş fuarı değil, aynı zamanda makine ve teknolojileri fuarı. Bizim ülkemizde bu hammadde ne kadar değerliyse, bu hammaddenin işlenmesi de o kadar değerli. Bu hammaddeye değer katan, bizim taşımıza değer katan aslında bu makinalar. Ve makine sektörümüzle taş sektörümüz zaten birbiriyle doğası gereği bütünleşik. Doğası gereği bizim fuarımız da bütünleşik. Bizim için blok taş, işlenmiş taş ne kadar değerliyse makine sektörü de fuarımız için o kadar değerli. Çünkü bu makine ve teknoloji olmadan biz ülkemize bahşedilen doğal taşın verimini alamayacağız. Dolayısıyla makine sektörü fuarizmir’dedir. Bu sene güzel bir başlangıç yaptık. C holünün yüzde 60’ını mermer makinaları alanında üretim yapan firmalarımıza tahsis ettik. Bir sonraki fuar için hazırlıklarımızı başlattık” ifadelerinde bulundu.

“Marble İzmir sektörü büyüten bir fuar”

Makineciler olarak bu yıl hol içinde katılma olanağı buldukları için memnun olduklarını dile getiren ARGE ve Dış Ticaret Sorumlusu Dr. Ömer Soykasap, “Doğal taşı maden ocaklarından çıkarmak için kullanılan ekipmanları, mermer kesme makinaları imalatını ve satışını gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz 5 bin dolardan 100 bin dolara kadar değişen fiyat aralığında alıcı buluyor. Firma olarak tanınıyoruz. Yurt dışında bir müşteri portföyümüz mevcut. Fuarda ürünlerimizdeki yenilikleri sergileyip yeni iş bağlantıları sağlayabiliyoruz. Müşterilerimizle birebir temas imkânı buluyoruz. Fuarda yeni müşteriler kazanıyoruz. Mermer sektörüne bağlıyız. Marble İzmir sektörü büyüten bir fuar. Sektör büyüdükçe biz de büyüyoruz. Fuarda yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçi yoğunluğu bizi memnun etti. Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan ve Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz oldu. Güzel anlaşmalara imza attık” şeklinde konuştu.

“Makinalarımızın hepsinin satışını gerçekleştirdik”

Tamamı yerli üretim teknolojisi kullandıklarını belirten firma Genel Müdürü Hasan Demir, “Doğal taş, mermer ve granit işlenmesinde kullanılan araçların imalatı ve satışını gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz tamamen yerli üretim teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Fuarda sergilemek için 4 adet makine getirdik, hepsinin satışını gerçekleştirdik. Ayrıca ürün gruplarımızı tanıtarak yeni siparişler topladık. Lübnan, Filistin, İsrail, Irak, Gürcistan, Karadağ ve Bulgaristan’dan ziyaretçilerimizi ağırladık. Fuar bizim için çok iyi geçti. Gayet memnunuz” diye konuştu.

340 bin Euro’dan alıcı buldu

Fuarda stantlarında yaşadıkları yoğunluktan memnun kaldıklarını dile getiren Mekanik Mühendisi Burhan Efe, “Fuarda sergilediğimiz iş makinamız 340 bin Euro’dan alıcı buldu. İş makinemiz motor ve şanzıman hariç tamamen yerli üretim. Tamamen kendi tasarımımız ve kendi imalatımız. Mermer ocaklarında ve birçok maden sektöründe kullanılan bir araç. Büyük taşları taşımada kullanılıyor. Fuarda katılım iyi. Yoğunluktan memnunuz” dedi.

Satış Pazarlama Uzmanı Uğur Çetin:

“Makinalarımız 10 ile 15 bin dolardan başlıyor 300 bin dolara kadar çıkıyor. Fuarda sergilediğimiz makine blok plakalarının cilalanmasında kullanılıyor. Marble İzmir’e uzun yıllardır katılan bir firmayız. Genelde yerli teknoloji üretim gerçekleştiriyoruz. Fuar genel olarak yoğun geçiyor. Katılımdan ve ziyaretçilerden çok memnunuz”.

Firma Genel Müdürü Mustafa Karan:

“Mermer ve granit makineları üretiyoruz. 27 çeşit makinenin üretimini yapıyoruz. 20 yıldan uzun süredir Marble İzmir’e katılım gerçekleştiriyoruz. Fuara 2 adet makine getirdik ve ikisinin de satışını gerçekleştirdik. Makinelerimiz fuarda çok iyi talep ilgi gördü. Fuarda birçok ülkeden ziyaretçi ağırlama şansını bulduk. Marble İzmir’den mutlu bir şekilde ayrılıyoruz”.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı