Makina Takım’da komite üyesi seçimi

Makina Ekip Sanayisi A.Ş’de idare şurası komitesi üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığı’na Ömer Faruk Sevgili’nin komite üyeliklerine Mehmet Tütüncü ve Burçin Erdoğan’ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Agah Uğur’un, komite üyeliğine Mehmet Tütüncü’nün seçilmesine karar verilmiştir. İdare şurası yapılanması gereği farklı bir Aday Gösterme Komitesi ve Fiyat Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal İdare Komitesi’nin bu komitelerin misyonlarını yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kontrolden Sorumlu Komite üyeliklerinde ise Agah Uğur ve Ömer Faruk Sevgili misyon almaya devam etmektedir.”

Hibya Haber Ajansı