Maldivler’deki Türk otel yatırımı “En İyi Resort” seçildi

Gürok Grup bünyesinde JOALI Maldives “En İyi Resort” unvanına sahip oldu

Gürok Grup bünyesinde bulunan ve ultra lüks segmentte dünya çapında yeni bir konaklama konseptine sahip olan JOALI Maldives, Fransa’nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından ‘‘En İyi Resort’’ unvanına layık görüldü.

Gürok Grup tarafından 2018 yılında Maldivler’de hayata geçirilen JOALI Maldives, Fransa’nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından En İyi Resort seçildi. Lüks otel ve turizm endüstrisindeki uzmanlardan ve profesyonellerden oluşan jürinin yer aldığı ödül töreni, 24 Mart günü Paris’teki Pavillon Cambon – Capucines’de düzenlendi. Jüri, aday gösterilen 108 otel arasından dokuz kategorinin her birinde üç kazananı belirledi.

JOALI Maldives’in ödülü, JOALI Maldives Kurucusu Esin Güral Argat’a takdim edildi. Ödül ile ilgili konuşan Esin Güral Argat, şunları söyledi; “2018 yılında misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız ilk yurt dışı yatırımımız JOALI Maldives ile “En İyi Resort” unvanını almak bizim için büyük bir gurur. Bu kıymetli ödülü tüm JOALI ekibi adına alıyorum. Bizi ödüle layık gören Hotel & Lodge’a ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ödül aynı zamanda JOALI Maldives’in The 108 Most Beautiful Hotels in the World 2022 baskısında yer almasını da sağlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı