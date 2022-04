Maldivler’deki Türk otel yatırımı “En İyi Resort” seçildi

Gürok Grup bünyesinde bulunan ve ultra lüks segmentte dünya çapında yeni bir konaklama konseptine sahip olan JOALI Maldives, Fransa’nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından ‘‘En İyi Resort’’ unvanına layık görüldü.

Gürok Grup tarafından 2018 yılında Maldivler’de hayata geçirilen JOALI Maldives, Fransa’nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından En İyi Resort seçildi. Lüks otel ve turizm endüstrisindeki uzmanlardan ve profesyonellerden oluşan jürinin yer aldığı ödül töreni, 24 Mart günü Paris’teki Pavillon Cambon – Capucines’de düzenlendi. Jüri, aday gösterilen 108 otel arasından dokuz kategorinin her birinde üç kazananı belirledi.

JOALI Maldives’in ödülü, JOALI Maldives Kurucusu Esin Güral Argat’a takdim edildi. Ödül ile ilgili konuşan Esin Güral Argat, şunları söyledi; “2018 yılında misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız ilk yurt dışı yatırımımız JOALI Maldives ile “En İyi Resort” unvanını almak bizim için büyük bir gurur. Bu kıymetli ödülü tüm JOALI ekibi adına alıyorum. Bizi ödüle layık gören Hotel & Lodge’a ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ödül aynı zamanda JOALI Maldives’in The 108 Most Beautiful Hotels in the World 2022 baskısında yer almasını da sağlayacak.

JOALI Maldives Hakkında:

Palmiye ağaçları ve ışıltılı turkuaz rengi suların ev sahipliği yaptığı bereketli yaşamın ortasında, Maldivler’de sanat doğa ve lüksün bir araya geldiği JOALI Maldives, dünyanın en büyük ve en derin atollerinden biri olan Raa Atolü’nde yer alıyor. Her biri sürdürülebilir cazibenin somut örneği olan 73 Villa, bireysel hikayelerden esinlenerek, konukları zengin bir duyusal yolculuğa çıkarmak için tasarlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden, farklı gastronomik deneyimler sunan JOALI Maldives’deki her yemek bir hikâye anlatıyor ve her tabak sanatla harmanlanmış bir lezzet ve keyif yolculuğuna dönüşüyor.

Kişiye özel tasarlanan hizmetler, oda içi seçkin kitap rafları özenle hayata geçirilmiş tasarımlar ve lüks sanat objeleri keyif adasında alışılmışın ötesinde lüks bir atmosfer yaratıyor. JOALI Maldives’in merkezinde, tesisin tüm alanlarına yayılan olağanüstü sanat ve tasarım dizisi yer alırken, merkez üssünde JOALI Sanat Stüdyosu ve Galerisi bulunuyor.

Londra merkezli Glithero ve New York merkezli Misha Kahn da dahil olmak üzere Uluslararası konuk sanatçılardan oluşan bir seçki, misafirleri bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı