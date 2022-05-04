Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul CHP Malkara İlçe Başkanlığında Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katılım Sağladı

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te CHP Malkara İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılım sağladı.

CHP Malkara İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının 3. gününde parti üyeleriyle düzenlenen bayramlaşma programına; CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayak, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Vasfi Güner, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Malkara İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeler ve partililer katıldı.

Daima yan yana yürüdüğü ve Malkaralı hemşehrilerine hizmet etmekten onur duyduğu CHP Malkara İlçe Başkanlığındaki yol arkadaşlarıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu nice bayramlarda buluşmayı ümit ederek, tüm hemşehrilerinin Mübarek Ramazan Bayramını kutladı.

Bayramlaşma programında konuşma gerçekleştiren CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayak, CHP Tekirdağ İl Başkanımız Şener Zeynel Saygın ve CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş tüm parti üyelerinin ve Malkaralı hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını kutlayarak tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulundular.

Bayramlaşma programının ardından CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan ve parti üyeleri, bugün doğum günü olan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’e sürpriz doğum günü kutlaması yaparak yeni yaşında sağlık ve mutluluk temennisinde bulundular.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı