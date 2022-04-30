Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin Düzenlediği İftar Programına Katıldı

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 29 Nisan 2022 Cuma akşamı Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Öztrak Parkında gerçekleştirilen iftar programına; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsa Karasu, Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ayaz, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Üyeleri katıldı.

Okunan ezan ile birlikte edilen dualarla açılan iftarın ardından Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Üyeleri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve protokol üyelerine Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunup, ürünlerini tanıttılar.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve protokol üyeleri, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Üyelerine el emeği ile üreterek, ülke ekonomisine katkı sunan üretici kadınlarımızın her zaman destekçisi olacaklarını belirtiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı