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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 10 Mart 2022 29 Görüntüleme

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’dan Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’dan Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette; Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar, Malkara Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özer ve Malkara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Fahrettin Kazan da yer aldı.

Ziyarette Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Süt Üreticileri Birliği Seçimli Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Osman Turgutlugil’i tebrik edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar ve Malkara Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özer’e teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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