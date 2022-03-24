Malkara Belediyesi’nden Belediye Akademisi Öğrencilere Ankara Gezisi

Malkara Belediyesi tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba günü Belediye Akademisi öğrencilerine yönelik Ankara’ya gezi düzenlendi.

Belediye personelleri ile Belediye Akademisi öğretmenlerinin refakat ettiği Belediye Akademisi öğrencileri Ankara gezisi sayesinde Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezme ve görme fırsatı buldular.

Belediye Akademisi öğrencilerinin ilk durağı günümüzde Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı Müzeleri olarak hizmet veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Meclis binaları oldu. Öğrenciler, Kurtuluş Savaşı sırasında bütün askeri ve politik kararların verildiği, 18 Ekim 1924 tarihine dek hizmet veren, dokuz oda, büyük bir salondan oluşan ve günümüzde ise Kurutuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren ilk Meclis binasını gezdiler. İlk Meclis binasının ardından 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılan ve günümüzde ise Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci meclis binasına geçildi. İlk binadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta yer alan, iki kattan oluşan, merkezinde dinleyiciler için balkonların olduğu, tam 36 yıl hizmet veren, siyasi tarihimizde birçok önemli karara ve Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden ikinci Meclis binasını, Etnografya Müzesi ve Resim Heykel Müzesini gezen öğrencilerin son durağı Ankara’ya gelen her ziyaretçinin mutlaka görmek istediği Anıtkabir oldu. Aslanlı yoldan Anıtkabir’e geçerken Anıtkabir hakkında rehberler tarafından gerekli bilgileri alan öğrenciler burada Ata’mızı ziyaret etmenin heyecanını yaşadılar. Genç ziyaretçiler, Anıtkabir’de Ata’nın kabrini ziyaret edip, Ulu Önder’e duydukları saygı ve bağlılığı ifade ettiler.

Kurtuluş mücadelesi sırasında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan eski meclis binaları ve Anıtkabir hakkında tarihi bilgiler alan öğrenciler Ankara gezisinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, geziye görevli olarak katılan Malkara Belediyesi çalışanları aracılığıyla Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı