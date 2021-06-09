Maltepe Belediyesi sporcu gençleri destekliyor, gençler olimpiyat yolunda ilerliyor

Maltepe Belediyesi geleceğin yaratıcısı olan gençleri yalnız bırakmıyor onların kendilerini gerçekleştirmelerine takviye oluyor. Tekvando ve Karate alanında çalışan Maltepe’li sportmenler, elde ettikleri başarılarla olimpiyatlarda yarışa hazırlanıyorlar. Atletin yanında olan Maltepe Belediyesi 2014 yılından bu yana amatör spor kulüplerine 2 milyon 241 bin 749 lira dayanakta bulundu.

Dilara Arslan, Sude Yaren Uzunçavdar, Aleyna Akçay, Emirhan Veysel Çataltaş, Sıla Irmak Uzunçavdar, Eyüp Can Çalışkan, Beyza Parıltı Atik… Büyük lider Atatürk’ün ‘Ben atletin zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ kelamlarını kendilerine yol haritası edinen Maltepe’li gençler. Karate ve tekvando alanında elde ettikleri başarılarla olimpiyat oyunlarında yarış hakkı kazanan sportmenler.

Belediyenin dayanağıyla çalışmalarını sürdüren Uzunçavdar Tekvando Kulübü ve Pars Karate Kulübü atletleri yalnızca Maltepe’nin değil Türkiye’nin de gurur kaynağı olacak nitelikte muvaffakiyetler elde ediyorlar.

6 YILDA 17 ULUSAL SPORTMEN

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bugüne kadar ilçedeki 24 spor kulübüne toplam 2 milyon 241 bin 749 lira dayanakta bulundu. Bu takviyeyle birlikte tekvando kısmında Maltepeli gençler olimpiyat vizesine hak kazandı. İlçenin olimpiyat sportmeni Dilara Arslan, faal Avrupa Şampiyonu ve Dünya Kupası Şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar, Memleketler arası ve Balkan Şampiyonu Aleyna Akçay, memleketler arası alanda şampiyon Emirhan Veysel Çataltaş, milletlerarası alanda üçüncü olan Sıla Irmak Uzunçavdar üzere atletler ilçenin “altın çocukları” olarak ön plana çıktı. Bu gençlerin de ortalarında bulunduğu 60’dan fazla sportmen tüm branşlarda Ümit Ulusal ve Ulusal Takım’a seçilme muvaffakiyetini gösterdi.

Maltepe Belediye Lideri Ali Kılıç, bölge gençlerinin muvaffakiyetinden duyduğu memnunluğu lisana getirirken gençlere inandığını ve onlarının önünü açmaya devam edeceklerini söyledi. Lokal idare ve spor kulüplerinin işbirliğine epey ehemmiyet veren Kılıç, Maltepe Belediyesi’nin gençleriyle dikkat çekeceğini söyledi.

Maltepe’nin yüzünü güldüren spor kulüplerinden biri de Pars Karate. Son 6 yılda 17 ulusal sportmen yetiştirdiklerini vurgulayan başarılı antrenör Tahsin Çalışkan bu muvaffakiyetin ardındaki en kıymetli güçlerden birinin Maltepe Belediyesi olduğunu belirtiyor.

KARATE’DEKİ MUVAFFAKİYETLER

Belediyenin dayanağıyla, 2017 Türkiye üçüncülüğü, 2018 Türkiye Şampiyonluğu ve Sırbistan’da Balkan Üçüncülüğü, 2019 Türkiye ikinciliği, 2020 Türkiye ikinciliğini alan gençler, Maltepe’nin de ülkenin de gurur kaynağı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı