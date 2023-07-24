Manisa İtfaiyesi'nin filosu güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı, araç filosuna ekleyeceği 4 araç ile filo sayısını 164’e çıkartacak.

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki araç sayısını arttırarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, firma temsilcileri ile bir araya gelerek araç filosuna katılacak araçların alımı üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İtfaiye araçları üst yapım ekipman firması temsilcisi ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal tarafından yapılan görüşmeler sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, araç filosuna alınacak araçlar için sözleşme imzaladı. Biri dar sokaklarda kullanım için 3’ü de öncü yangın aracı olarak kullanılmak üzere toplam 4 araç Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç filosuna dahil edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile araç filosunun genişletilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, ‘İtfaiyeye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır’ diyerek araç filosuna eklenecek araçların hayırlı olmasını diledi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise yapılan sözleşme ile araç filosunun daha da genişleyeceğini belirterek, 7/24 görev başında olduklarını söyledi. İnal, alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : İGFA