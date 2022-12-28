Manisa’dan çiftçiye 123 milyon liralık bütçe

MANİSA (İGFA) – Üretken belediyecilik anlayışıyla yalnızca 2022 yılında, tam 70 milyon lira gibi bir bedeli tarım ve hayvancılığı destekleyen projelere ayırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda, üreticilerimize 291 ton gübre, çilek üreticilerimize agril örtü ve doğa olayları nedeniyle seraları zarar gören çiftçilerimize de sera naylonu desteği sağladıklarını belirtti.

Yeni yıla ilişkin ayrılan bütçe detaylarından bahseden Başkan Ergün, üzüm sepeti, gübre, fidan, damızlık koç, kıl keçisi, tarımsal sulama göletleri, hayvan içme suyu göletleri, sulama kooperatiflerine boru desteği, sulama depoları, taral doldurma tesisleri gibi tarımsal ve kırsal kalkınma noktasında üreticilere geniş yelpazede destekler sunduklarını vurguladı.

Başkan Ergün, “Alın teri altından değerlidir anlayışıyla 2023’te de üretimin ve üreticinin yanında olacağız. Üretken belediyecilik anlayışımızla üretimin değerini biliyor, çiftçimizin destekçisi oluyoruz” dedi.

ÜRETİCİLERİN GELİRLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile çiftçilere önceki yıllarda zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç olmak üzere 350 bin adet fidan dağıtıldığını hatırlatan Başkan Ergün, “2022 yılında da 150 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bununla birlikte zeytin üreticilerimize de 72 bin adet zeytin kasasını teslim ettik. Koyun Yıkama Makinesi, Çiftlik Gübresi Dağıtma Römorku, Tohum Temizleme Makinesi, Ultrasonik Sensörlü İlaçlama Makinesi, Havalı Mibzer ve Pekmez Yapan mahallelerimiz için Üzüm Sıkma Makinesi gibi desteklerimizi de eklediğimizde, üreticilerimizin hem gelirlerini arttırdık hem de kırsal kalkınma noktasında önemli adımlar atmış olduk” dedi.

TARIMSAL SULAMAYA ÖNEM VERİLDİ

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tehlikesinin tüm Dünya’yı tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Ergün, “İşte bu çerçevede tarımsal sulamada verimliliği arttırmak ve kurak arazileri sulu tarıma açmak için önemli projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Büyükşehir uhdesinde 26 adet tarımsal sulama tesisimiz var. 16 bin dekar alanda 1.200 çiftçimize tarımsal sulama amaçlı su temin ediyoruz. Suyun metreküpüne 1 lira 15 kuruş gibi bir bedel alıyoruz. Yani elektrik maliyetinin de altında, sembolik ücretle çiftçimize destek oluyoruz” diye konuştu.