Manisalı yüzücüler İstanbul'dan madalyayla döndü

İstanbul’da düzenlenen Uzun Kulvar Açıkyaş Milli Takım Müsabakalarında kulaç atan Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşı sporcuları Manisa’ya madalyalarla döndü.

MANİSA (İGFA) – Uzun Kulvar Açıkyaş Milli Takım Müsabakaları 22-23 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Müsabakalarda, Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşı sporcuları da boy gösterdi.

200 metre sırtüstünde yarışan Ayberk Nail Yavaş, Yıldızlar Erkeklerde Türkiye 3.’sü olmayı başardı.

Bir başka yeşil-beyazlı sporcu Emirhan Eroğlu da , 50 metre kurbağalamada en iyi zaman ile kendi yaşında Türkiye 4.’sü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, dereye giren yeşil-beyazlı sporcular başta olmak üzere kulübü temsil eden diğer sporcuları kutlayarak, başarılar diledi.

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