Mardin Tanıtım Günleri büyük ilgi

İzmirliler Bostanlı’ya akın etti

İzmir Mardinliler Federasyonu’nun (İMAF) öncülüğünde gerçekleştirilen Mardin Tanıtım Günleri resmi açılış etkinliği bugün (5 Mart) Bostanlı Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. 4 Mart’ta başlayan etkinlikte Mardin mimarisi, müziği, halk oyunları ve yöresel lezzetleri tanıtılıyor.

İMAF’ın organizasyonunda yapılan Mardin Tanıtım Günleri’nin açılışına İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe, AK Parti, CHP, MHP milletvekillerinin yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe teşkilat başkanları da katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu da açılışta vatandaşla bir araya geldi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de açılışta yerini aldı.

Açılışa Mardin’den de Mardin Vali Yardımcısı Murat Süzen, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Savur Belediye Başkanı Muhammed Kaya katıldı.

KÜLTÜR HARMANI BİR COĞRAFYA

Sunumunu Mehmet Sait Tunç ve Gülseren Mungan’ın yaptığı açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İMAF Genel Başkanı Ahmet Tunç, Mardin’in kültürlerin harmanlandığı bir kent olduğunun altını çizerek, “Kültürlerin harmanlandığı, inançların tevazu ve hoşgörüyle komşu olduğu Mardin’de muazzam taş işçilikle yapılmış cami ve medreseler ile aynı hassasiyetle inşa edilmiş kilise ve manastırlar, karşılıklı selam verirler birbirlerine, iyilikte yarışmak istercesine” dedi.

Tunç, Mardinliler olarak İzmir ve Türkiye’ye ekonomik ve kültürel olarak önemli katkılar sunduklarının altını çizerek, “Çeşitli iş kollarından iş insanlarımız İzmir ve ülke ekonomisine varlıklarıyla önemli bir güç katmaktadırlar. Neredeyse bir Mardin nüfusu kadar İzmir’de var olan hemşerilerimiz sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak da bu kentin önemli bir parçasıdırlar” sözlerine yer verdi.

KENTİMİZİ TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mardin’in tanıtımına katkı sunmak için İMAF olarak çeşitli projeler yürüttüklerinin altını çizen Tunç, “Federasyon olarak, tüm hemşerilerimiz ve derneklerimizle diyalog içerisinde hareket edip, karşılaşılan kimi sorunlara yönelik çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Bu mütevazı çabamızı, zaman zaman düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle daha da büyütmeyi hedeflemekteyiz. Bugün burada açılışını yapacağımız ‘Mardin Yöresel Ürünler ve Mardin Tanıtım Etkinliği’ de bu çabamızın meyvelerinden biridir. Bu etkinlikle hem Anadolu’muzun gözbebeği Mardin’imizi tanıtmak hem de yöremizin ürünlerini İzmirli hemşerilerimize toplu bir şekilde sunmayı hedefledik. Umarım amacımızda muvaffak oluruz” sözlerine yer verdi.

BU ALAN SİZE YETMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu da, Mardinlilerin İzmir’i Bostanlı’da bir araya getirdiğini söyleyerek, “Bakıyorum da Mardin’i İzmir’e taşımışısınız. İzmirliler buraya sığmıyor. İlkini gerçekleştirdiğiniz bu etkinliğin geleneksel hale gelmesini isteriz. Seneye demek ki burada değil; daha geniş bir alanda bu etkinliği yapacağız” ifadesini kullandı.

DAHA ÇOK YAN YANA GELECEĞİZ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Mardin kültürünü ve renklerini İzmir’de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “İzmir’imizde uzun zamandır bu şekilde yan yana gelemiyorduk. Mardin tanıtımı için bir araya geldiğimiz bu ortam bize güç verdi. Bundan sonra da birlikte yapacağımız, yan yana geleceğimiz böyle projeler olacak. Emek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılışta etkinliğe katkı koyan milletvekili, belediye başkanı ve STK temsilcilerine plaket verildi. Etkinlik Mardin halk oyunları gösterisi ve Reyhani ekibinin sahne almasıyla son buldu. Mardin Tanıtım Günleri 7 Mart’a (Pazartesi) kadar Bostanlı Pazaryeri’nde İzmirlilerle buluşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı