Marfrig Global Food, Banvit’in dolaylı hakim ortağının hissesini satın aldı

Marfrig Küresel Food SA, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş’nin dolaylı hakim ortağı BRF SA’dan pay satın aldı.

Banvit’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Marfrig Küresel Foods SA, şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF SA’nın %31.66’sını temsil eden hisselerini satın alarak ortak olmuştur. Kelam konusu satın alma süreci sonucunda, Marfrig Küresel Foods SA %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle şirketimizin dolaylı hisse sahibi olmuştur. İdare şurası, şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ilgili hususları uyarınca bir şirketler topluluğu üyesi olması ve şirketimiz iştirak yapısında gerçekleşen kelam konusu değişiklik sonucunda Türk Ticaret Kanunu’nun husus 198/1’de yer alan iştirak yapısındaki değişiklik eşiklerinin aşılmasına istinaden kelam konusu iştirak yapısındaki değişikliğe ait bildirimin Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine karar vermiştir.”

Hibya Haber Ajansı