Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

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 Sevilen müzik grubu İmera, 19 Mart Cumartesi akşamı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konser
Ana Sayfa Kültür & Sanat 14 Mart 2022 13 Görüntüleme

“Mariana Van Zeller ile Tehlikeli Yollar” Yeni Sezonuyla National Georgraphic Ekranlarında

“Mariana Van Zeller ile Tehlikeli Yollar” Yeni Sezonuyla National Georgraphic Ekranlarında

Ödüllü gazeteci Mariana Van Zeller’in sunumuyla yer altı dünyasının derinliklerini konu alan “Mariana Van Zeller ile Tehlikeli Yollar” belgesel serisi, yeni sezonuyla 16 Mart‘tan itibaren her çarşamba gecesi saat 00.00’da National Geographic ekranlarında. Ödüllü gazeteci Mariana Van Zeller’ın, dünyanın trilyon dolarlık gölge ekonomisini yaratan jeopolitik koşulları ve bağlamı ortaya çıkarmak için, küresel yeraltı dünyasının en tehlikeli pazarlarının derinine inerek iç işleyişlerini anlattığı Mariana Van Zeller ile Tehlikeli Yollar belgesel serisi, yeni sezonuyla National Geographic’e dönüyor. Soluksuz izlenecek, küresel yeraltı dünyasının kara ve gayri resmi pazarlarının karmaşık ve tehlikeli iç işleyişini araştıran “Mariana Van Zeller ile Tehlikeli Yollar” yeni sezonuyla 16 Mart ‘tan itibaren her çarşamba gecesi saat 00.00’da National Geographic ekranlarında.

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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