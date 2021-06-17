Marina Vista bu yaz misafirlerini Bodrum’un en güzel koylarında mavi yolculuğa çıkarıyor

Bodrum Marina ve Bodrum Kalesi’ne karşı kartpostallık görüntüler sunan DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, bu yaz konuklarını Bodrum’un en eşsiz koylarında mavi bir seyahate çıkarıyor. Yeni dönemde büsbütün yenilenen otel, tekne cinslerini deneyimlemek isteyen konuklarına gün batımı ve yarım günlük tekne çeşidi seçenekleri sunuyor. DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista konuklarını ağırlayacak olan teknelere yiyecek içecek servisini de, talep doğrultusunda Hilton’un tecrübeli şefleri hazırlıyor.

Bodrum’un merkezinde çok özel bir pozisyonda yer alan ve bu yıl büsbütün yenilenen DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, yeni döneme, konuklarının konaklamasına keyif katacak tekne tipi paketleriyle giriş yapıyor. Bu yaz konuklarını Bodrum’un en hoş koylarında mavi bir seyahate çıkaracak olan otel, Hilton mutfağının kalitesini tekne tipine da taşımak isteyenler için yiyecek içecek servisi imkanları da sunuyor. Marina Vista’nın tekne tipi paketlerine katılmak isteyen konuklar, gün batımı ve yarım günlük tekne tipi konseptleri ortasından dileğini seçebiliyor; tekne cinsleri gelen talebe nazaran belirleniyor.

DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista konukları, Bodrum’un vazgeçilmez aktivitelerinden olan tekne tipi ile Aspat, Kargı, Cennet ve Akvaryum üzere Bodrum’un en hoş koylarını keşfetme imkanı buluyor.

Sıcak ve samimi yeni kuşak meyhane konsepti “Buselik” açılıyor

Haziran ayında DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista’nın içerisinde hizmete girecek olan “Buselik” ise yeni kuşak meyhane konseptinin en hoş örneklerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Yalnızca akşam yemeği servisinin yapılacağı yerde, taze deniz eserleri ve Ege’nin meşhur ot ve zerzevatları ile hazırlanan lezzetli mezeler konukların beğenisine sunulacak.

Bodrum’un kalbinde yer alan DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, Bodrum’un tarihi zenginliklerinden Halikarnas Mozolesi, Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ile çok sayıda restoran, mağaza ve cümbüş noktasına yürüme arasındaki pozisyonu ile cezbediyor. Otel, 7’si süit 92 konuk odası, begonvillerle bezeli gizli bir cennet olan ferah avlusu, gün uzunluğu hizmet veren ve dünya mutfağından lezzetler sunan Big Chefs restoranı, yetişkin ve çocuk havuzları, fitness salonu, sauna ve buhar odaları ile Bodrum’u tek adımda yaşamak isteyen konuklarını bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı