Mark Multimodal filosuna 11 adet IVECO çekici dahil etti

Mark Multimodal, satın aldığı 11 adet IVECO S-WAY alımlı ile filosunu daha da güçlendirdi. Şirketin Genel Müdürü Onur İnançlar, Mark Multimodal’in Rusya ve Ukrayna üzere sert hava koşullarının hakim olduğu bölgelere taşıma yaptığını hatırlatarak, kelam konusu araçların, bu bölge kaidelerine uyumlu olduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Moldova ortasında entegre lojistik hizmetleri veren Mark Multimodal, araç ve ekipman filosuna yatırımlarını sürdürüyor. Multimodal ve kara yolu nakliyecilik tahlilleri sunun şirket, IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından İstanbul Fiat’tan 11 adet IVECO S-WAY cazibeli satın aldı.

Mark Multimodal Genel Müdürü Onur İnançlar, alınan araçların yakıt tasarruflu ve makûs hava koşullarında da kullanışlı olduğunu kaydetti. Hizmet verdikleri ülkeler ile Türkiye ortasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirten İnançlar, araç ve ekipman yatırımlarıyla bu ticareti daha güçlü hale getirmeye odaklandıklarını lisana getirdi.

Işınak: “Mark Multimodal, IVECO’lar ile müşterilerine daha çok katkı sağlayacak”

İstanbul Fiat’taki teslimat merasiminde konuşan IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ise S-WAY çekiciler hakkında bilgi verdi. Yakıt randımanı ve üstün teknolojisi ile IVECO S-WAY’in araç sahiplerine karlı bir tahlil sunmak üzere tasarlandığını tabir eden Işınak, Mark Multimodal’in satın aldığı araçlar sayesinde tahlil ortaklarına daha çok katkı sağlayacağına inandığını da kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı