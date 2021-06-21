Markalar saygınlık ve itibar kazanmak için ne yapmalı?

Dünyanın yaşadığı en ağır sıhhat ve iktisat temelli krizlerden birine neden olan Covid 19 pandemi şartları, işletmeler için prestij idaresi ve patron markası ile ilgili çetin bir çabayı de beraberinde getiriyor. Saygın bir kurum olabilmenin temelinde itimadın yer aldığını vurgulayan uzmanlar, kurumsal prestijin oluşturulabilmesi için inanç konusunun bir idare ideolojisi olarak sahiplenilmesi gerektiğini söz ediyor. Uzmanlar, işletmelerin bilhassa güç vakitlerde mevcut çalışanlara nasıl yaklaştığının hayli kıymetli hale geldiğine ve patronların çalışanları ile her vakit itimat temelinde açık irtibat içinde olmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi İrtibat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Atlı, pandemi devrinde kurumların prestijlerinin ve çalışanları ile bağlantılarının kıymetine değindi ve tekliflerde bulundu.

Doç. Dr. Dinçer Atlı, 2019 yılı aralık ayında başlayıp dünyanın yaşadığı en ağır sıhhat ve iktisat temelli krizlerden birine neden olan Covid 19 pandemi şartlarının işletmeler için prestij idaresi ve patron markası ile ilgili çetin bir çabayı de beraberinde getirdiğini tabir etti.

Saygın kurum olmanın temelinde itimat var

Patron markasının prestij kavramı ile yakın münasebet içinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dinçer Atlı, “İtibar kavramı, söz kökeni olarak Arapça saygınlık sözcüğünden geliyor. Saygın bir kurum olabilmenin temelinde ise inanç var. Bu manada kurumsal prestij oluşturmak en başta üst idarenin itimat konusunu bir idare ideolojisi olarak sahiplenmesi, kurum kültürünü oluşturan kurumsal pahaların içinde bu hususa yer verilmesi, kurumun yalnızca karlılığa değil tabiata ve beşere da ehemmiyet vermesi, bir öbür deyişle sürdürülebilirliğin öncelikli görülmesi ve stratejik bağlantı planlaması ile mümkün.” dedi.

Zihinlerde bırakılan iz ile imaj oluşuyor

Patron markasının çalışanlar nezdinde kurumun prestijinin yanı sıra çalışanlara sunulan ekonomik, duygusal ve kurumun muvaffakiyetleri ile gelişim faaliyetlerini kapsayan işlevsel kıymet tekliflerini içerdiğini belirten Atlı, “Bir diğer deyişle patron markası, bir işletmenin mevcut ve potansiyel çalışanlar üzerindeki çalışılacak en âlâ yer olma konusundaki imajı ile ilgilidir. İmaj zihinlerde bırakılan iz demektir. Patron markası bir işletmenin patron olarak rakiplerine nazaran nasıl farklılaştığı ile yakından ilgili olmakla birlikte o işletmenin yetenekli çalışanlar tarafından tercih edilmesinde kritik kıymete sahiptir.” diye konuştu.

Sıkıntı vakitlerde yetenekler kaybedilmemeli

Pandemi sürecinde mevcut ve potansiyel yeteneklerin yönetilmesinin üst idare, kurumsal irtibat ve insan kaynakları idaresi departmanlarının iş birliği ile gerçekleştirilmesi gerektiğini tabir eden Doç. Dr. Dinçer Atlı, “İşletmelerin sıkıntı vakitlerde mevcut çalışanlara nasıl yaklaştığı epeyce değerli hale geliyor. Güç vakitlerde yetenekleri kaybetmemek gerekiyor. Bunun yanında ülkemizde kurum karlılığı azalmadığı halde çalışanlardan fedakarlık isteyen ya da çalışanların özlük ve yan haklarını kısıtlayan işletmeler görülebiliyor. Kurum prestiji ve patron markasının kalbinde dürüstlük ve inanç ögesi olduğu düşünülürse patron imajının iç müşteri olan çalışanlar nezdinde bırakacağı memnuniyetsizlik verimlilik kayıpları yaratırken en yetenekli çalışanlar için cazip patron olma imkanlarını sınırlayabiliyor.” dedi.

Doç. Dr. Dinçer Atlı, patronların çalışanları ile her vakit inanç temelinde ve açık bağlantı içinde olmaları gerektiğini söyledi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

Güzel oluş hallerini artırmaya yönelik içerikler oluşturulmalı…

“Ayrıca patronun sunduğu kıymet teklifleri ile kendini rakiplerine nazaran nasıl konumladığı da kıymetli bir husus. İnsan kaynakları yöneticilerinin medyada patron markası ile ilgili dijital ayak izleri canlı tutmaları, potansiyel adaylar için görülebilir olmaları, iş ilanlarını yeni tutmaları, tüm platformlarda kurumun sunduğu bedel teklifleri ön plana çıkarmaları gerekiyor. Birebir vakitte esnek ve uzaktan çalışma imkanlarının belirtilmesi, çalışanlar için âlâ oluşu destekleyen sanal aktifliklerin düzenlenmesi, sanal meslek fuarları düzenlenmesi ya da sanal meslek fuarlarına iştirak, toplumsal medyada çalışanların âlâ oluş hallerini artırmalarına yönelik içerikler üretmek, yapılan işte mana duygusu yaratılması, yetenekli çalışanlara özerk çalışma imkanları sağlanması ve kurumsal toplumsal sorumluluk çalışmalarının içinde olmak üzere uygulamalar patron markasını desteklemek için stratejik değer taşıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı