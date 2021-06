Market of the Year 2020 ödülünü MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. aldı

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’ye manalı ödül:

MAN Truck & Bus SE’de global çapta en

uygun performans gösteren ülke Türkiye oldu

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., muvaffakiyetleri ile MAN Truck & Bus SE çatısı altında fark yaratmaya devam ediyor. MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en güzel performansa verdiği ‘Market of the Year’ mükafatı, 2020 yılında MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’ye verildi. Alınan ödül, tüm dünyayı etkileyen global salgının başta iktisat olmak üzere tüm alanlarda yarattığı güçlü şartlara rağmen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin gösterdiği başarılı performansı tescil etmesi ve Türkiye’nin potansiyelini ortaya koyması açısından başka bir kıymet taşıyor.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 2019 yılında da MAN Truck & Bus SE’nin tüm dünyadaki satış takımları ortasında ‘müşteri memnuniyeti’ alanında en yüksek notu alarak, ‘CustomerFirst Award’ mükafatını almıştı.

Geçen yıl MAN’ın tüm dünyadaki satış takımları ortasında müşteri memnuniyetinde en yüksek nota ulaşarak, ‘CustomerFirst Award’ mükafatını aldıklarını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Bu yıl da, içinde bulunduğumuz sürecin tüm zorluklarına karşın ‘Market of the Year’ mükafatına layık görüldük. Biz her şartta işimizi en güzel, en yanlışsız formda yapmaya ve Türkiye’de ‘yaşam uzunluğu iş ortaklarımıza’ en ülkü tahliller, hizmetler sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MAN Truck & Bus SE’nin her yıl düzenlediği International Sales Conference – Milletlerarası Satış Konferansı, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. MAN Truck & Bus SE yetkililerinin yanı sıra dünya genelindeki ülke yöneticilerinin de katıldığı toplantıda; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 2020 yılında ortaya koyduğu başarılı performansla alkışları topladı. 2019’da yılında İspanya’da gerçekleştirilen yeni kuşak TG kamyon ve çekicilerinin dünya prömiyerinde düzenlenen merasimde; global müşteri memnuniyeti ölçümünde en yüksek puanı alarak, ‘CustomerFirst Award 2019’ mükafatını alan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., bu kere yeni ve bir muvaffakiyete daha imza attı.

‘Market of the Year’ mükafatı, MAN Truck & Bus SE tarafından dünya genelindeki bayileri ortasında her yıl yapılan değerlendirmelerle pazar büyüklüklerine nazaran iki klasmanda veriliyor. Kıymetlendirme; Kamyon, Otobüs, Van, 2. El, Satış Sonrası Hizmetler, Karlılık, Sermaye Verimliliği, Likidite başlıkları altında, satış sayıları, pazar hissesi, stok ve nakit idaresi, müşteri memnuniyeti, toplam satış performansı üzere ayrıntılı kriterler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yapılan bu global değerlendirmede 2020 yılında en güzel performansını gösteren ülke, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin muvaffakiyetleri ile Türkiye oldu.

“MAN çatısı altında, başarılarımızla konuşulan ülke olmaya devam edeceğiz”

‘Market of the Year’ ödülünün, her şartta istikrarlı muvaffakiyetlerinin somut bir göstergesi olarak kıymetli olduğunu belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, şunları söyledi:

“MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, bu ödül bizim için farklı ve özel bir mana da taşıyor. Çünkü, hem öngörülemez pandemi şartları ve başta iktisat olmak üzere yol açtığı zorlukların karar sürdüğü 2020 yılında almış olmamız, hem de ülkemizin potansiyelini ortaya koyması açısından çok kıymetli bir ödül. 2019’da MAN Truck & Bus SE’nin global çapta müşteri memnuniyeti kolunda ‘CustomerFirst Award 2019’ mükafatını almıştık. Bu sefer de MAN’ın dünya genelinde en güzel performansı ortay koyan ülke olarak, ‘Market of the Year’ mükafatına layık görüldük. Bu muvaffakiyetin temelinde; büsbütün müşterilerimize, yani ‘yaşam uzunluğu iş ortaklarımıza’ odaklı bir grup olarak çalışmamız, kaliteli hizmet, güzel, samimi irtibat ile onlara en ülkü tahlilleri sunmamız yatıyor.

2020 yılını, yaşanan tüm zorluklara, belirsizliklere karşın her alanda ön görülen sayıların üstünde kapattık. Türkiye ithal kamyon cazip pazarındaki klasik birinciliğimizi devam ettirdik. Seyahat bölümündeki amiral gemimiz, ödüllü yeni jenerasyon Lion’s Coach ile dalda fark yarattık. Hafif ticari araç (HTA) segmentindeki markamız TGE ile, her iş koluna sunduğumuz ülkü tahlil teklifleri ile kesimde yerimizi aldık. Bununla birlikte 2021’e süratli girdik ve yeni yılda Türkiye’nin alanında başkan firmalarının tekrar tercihi olduk. Araç teslimatlarımız hala tüm süratiyle sürüyor.

Bu, kenetlenmiş grup olarak ortaya koyduğumuz bütünsel bir muvaffakiyet. Münasebetiyle aldığımız bu mükafatı de; tüm departmanlarımızın iştiraki ile yakaladığımız grup ruhunun, inanmışlığın bir sonucu olarak görüyoruz. Bizi ilerisi için motive eden bu ödüllere önümüzdeki süreçte yenilerini eklemeye ve Türkiye’nin MAN Truck & Bus SE çatısı altında da potansiyeli ile, başarılarıyla öne çıkan, konuşulan ülke olmasını sürdüreceğiz. Biz, her şartta işimizi en yeterli, en hakikat formda yapmaya ve Türkiye’de ‘yaşam uzunluğu iş ortaklarımıza’ en ülkü tahliller, hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda büyük emekleri olan tüm grup arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı