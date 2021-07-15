Mars’ta yaşama bir adım daha yaklaşıldı

Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformu kullanılarak geliştirilen BioPod, insanlığı Mars’ta yaşama bir adım daha yaklaştırdı. Kendi kendini idame eden besin üretim sistemi BioPod hava, su ve besin üretip geri dönüştürerek Dünya, Ay ve Mars’ta hayatı sürdürülebilir biçimde destekleyecek.

Dassault Systèmeskapalı devre denetimli etraf habitatları ile besin, su ve hava üretip geri dönüştüren biyosferler yaratan araştırma şirketi Interstellar Lab’ın, birinci prototipi BioPod’u verimli bir halde tasarlamak ve geliştirmek için 3DEXPERIENCE bulut platformunu kullandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu denetimli etraf besin üretim sistemi sayesinde Interstellar Lab’in Dünya, Ay ve Mars’ta insan ömrünü sürdürülebilir bir halde destekleyecek altyapı ve kaynakları içeren, uzaya-hazır istasyonlar inşa etme misyonunda ilerleme sağladığı belirtildi.

Bu doğrultuda Interstellar Lab’ın, sıkıntısız bir biçimde işbirliği yapmak ve dizaynlarını süratle optimize edip onaylamak için 3DEXPERIENCE platformunu temel alan “Reinvent the Sky” sanayi tahlili tecrübesini kullandığı söz edildi. Sağlanan tek bir dijital ortam sayesinde, rastgele bir vakitte rastgele bir yerden en son proje bilgilerine inançlı ve anında erişim sağlayan Fransa ve ABD’deki grup üyelerinin uzmanlıklarını bir ortaya getirdikleri ve Dassault Systèmes’in sanal ikiz tahlilini kullanarak simülasyonla çok iklimlerde BioPod’un yapısının yanı sıra, bitkilerin büyümesi için sağladığı optimal oksijen, karbondioksit ve ışık düzeyleri üzere biyolojik sistemleri test ettikleri belirtildi.

Interstellar Lab Kurucusu ve CEO’su Barbara Belvisi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İklim değişikliği, Dünya için gerçek bir acil durum ve olumlu bir değişiklik gerçekleştirmek için çok az bir vaktimiz kaldı. Bu kapsamda hem Dünya’da sürdürülebilir ömür için yeni bir sistem hem de gelecekteki uzay vazifeleri için bir test ortamı geliştiriyoruz.” Kelamlarına devam eden Belvisi, “3DEXPERIENCE platformu, en verimli çalışma süreçlerine sahip olmamızı sağlıyor ve dizaynları her seferinde sıfırdan yapma gereksiniminin önüne geçiyor. Bir sonraki kademeye geçerken, platformun bizlere sağladığı program ve proje idaresi yetenekleri, eski tasarım bilgilerini depolamak, kullanmak ve eser ömür döngüsünü faal bir biçimde yönetmek açısından bizim için çok pahalı olacak” dedi.

Interstellar Lab tarafından tasarlanan BioPod’un katı teknik taban için kompozitler, ana ve dış kabuk için yumuşak plastik membranlar kullanılan 6 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde, şişirilebilir bir kubbe olduğu belirtildi. Projenin gelişmiş mahsul yetiştirme teknolojisini öngörücü izleme ile birleştirmesi sayesinde, klâsik bir kapalı çiftçilik sisteminde hayatta kalamayacak çok çeşitli mahsul ve bitki yetiştirerek besin üretiminde ihtilal yaratmak üzere tasarlandığı açıklandı.

BioPod geliştikçe, Interstellar Lab’ın besin üretimi ve ortam hakkında bilgi toplamak, kubbenin operasyonlarını ve bakımını deneyimleyerek takip etmek için Dassault Systèmes’in sanal ikiz tahlilini kullanacağı tabir edildi. Bu kapsamda 3DEXPERIENCE platformunun, gelecekteki modüllerin tasarlanması, üretim ve dış kaynak kullanımının artırılması basamağında şirketin tedarikçilerle olan irtibatı kolaylaştıracağı ve Interstellar Lab’ın vizyonunu aktarmak için BioPod’un 3D modelinden foto-gerçekçi imajlar oluşturmasını sağlayacağı açıklandı.

Dassault Systèmes Havacılık ve Savunma Sanayii Lider Yardımcısı David Ziegler, iş birliğiyle ilgili ise şöyle konuştu: “Yenilikçi şirketler, havacılık sistemlerinin geleceğini yine tanımlayan konseptleriyle, uzayı keşfetme yarışında klasik sanayinin dinamiklerini değiştiriyor. Bu doğrultuda 3DEXPERIENCE platformumuz şirketlerin teknolojiyi eser geliştirmeye entegre etmelerini ve daha büyük şirketlerin kullandığı araçları ek yük olmadan kullanarak, konseptten sertifikasyona kadar eser hayat döngüsünü hızlandırmalarını sağlıyor. Bunu sağlamak isteyen şirketler, fikirlerini optimize etmek, kritik piyasaya birinci çıkış avantajı elde etmek, yaşamak ve keşfetmeye yönelik daha sürdürülebilir yollar sunmak için sanal ikiz tecrübelerine katılabilirler.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı