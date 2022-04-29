Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 19,8, ithalat 30,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ihracat 20,6, ithalat 42,0 arttı Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat 42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat 18,6, ithalat 9,2 arttı Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mart ayında 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan, 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan, 21 milyar 429 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi 13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 99,4 oldu. Dış ticaret açığı Mart ayında 75,1 arttı Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında 80,2 iken, 2022 Mart ayında 73,5’e geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde 138,5 arttı Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı 138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan, 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde 81,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde 69,5’e geriledi. İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mart 2022

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı 94,9 oldu Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Mart ayında imalat sanayinin payı 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı 1,5 oldu. Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı 1,7 oldu. Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı 81,8 oldu Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Mart ayında ara mallarının payı 81,8, sermaye mallarının payı 10,5 ve tüketim mallarının payı 7,6 oldu. İthalatta, 2022 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı 82,8, sermaye mallarının payı 10,1 ve tüketim mallarının payı 7,1 oldu. Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 907 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 559 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 278 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 162 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın 31,1’ini oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 5 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 56 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 384 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 210 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 3 milyar 115 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın 31,6’sını oluşturdu. İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 224 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 618 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 240 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 325 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 183 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın 40,8’ini oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 12 milyar 720 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 888 milyon dolar ile Çin, 5 milyar 515 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 664 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın 40,1’ini oluşturdu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat 1,2 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat 1,2 arttı, ithalat 0,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat 20,1, ithalat 31,2 arttı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 3,0 oldu Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı 94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 3,0’dır. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı 94,3’tür. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 2,8’dir. Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı 69,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 10,4’tür. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı 67,1’dir. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 9,9’dur. Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Mart ayında 21 milyar 320 milyon dolar oldu Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 18,6 artarak 21 milyar 320 milyon dolar, ithalat 30,4 artarak 29 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret açığı 74,3 artarak 4 milyar 794 milyon dolardan, 8 milyar 355 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında 78,9 iken, 2022 Mart ayında 71,8’e geriledi. İhracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 56 milyar 746 milyon dolar oldu Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 20,1 artarak 56 milyar 746 milyon dolar, ithalat 40,2 artarak 82 milyar 960 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı 120,3 artarak 11 milyar 902 milyon dolardan, 26 milyar 215 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde 79,9 iken, 2022 yılının aynı döneminde 68,4’e geriledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı