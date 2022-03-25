Marteniçkalarını çıkarıp dilek dilemek isteyenlere: Leylek görülebilecek rotalar

Mart ayı ile beraber baharın karşılandığı marteniçka geleneğinde kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak bitkilerin ya da ağaçların dallarına bağlanıyor. Geleneğe göre leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olmasını sağladığına inanılıyor. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, hem baharın müjdecisi leylekleri görebileceğiniz hem de baharın keyfini doyasıya çıkarabileceğiniz birbirinden güzel rotaları listeledi.

Balkanlar ve Trakya’da baharın gelişinin önemli simgelerinden marteniçka geleneğinde mart ayının sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı iplikten bileklikler, leylek görünceye kadar taşınıyorlar. Kullanılan beyaz iplik uzun ömrü, kırmızı iplik ise sağlık ve gücü temsil ediyor. Takılırken dilek dilenmesi önerilen marteniçkalar, leylek görüldüğünde bilekten çıkarılarak bitki ya da ağacın dalına bağlanıyor ve dua ediliyor. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, marteniçkaları çıkarmak ve dileklerle doğaya bırakmak isteyenler için leylek görülebilecek en güzel rotaları paylaştı.

Kuş göçünün en iyi izlenebildiği yer: Boğaziçi

İstanbul Boğazı ve çevresi, Türkiye’de kuş göçünün izlenebildiği en iyi alanlar arasında yer alıyor. Zengin bir habitat çeşitliliğine sahip bu geniş güzergâhtan her ilkbaharda 500- 600 bin leyleğin geçtiği tahmin ediliyor. Boğaz’da yürüyüş keyfine kuş gözlemini de ekleyerek leylekleri havada görmeniz mümkün.

Uluabat Gölü zengin kuş çeşitliliği ile büyülüyor

Bursa’ya sadece 30 kilometre uzaklıkta, 136 km² büyüklüğündeki tatlı su gölü Uluabat, zengin kuş çeşitliliği ile ünlü ve Türkiye’nin en etkileyici doğal güzelliklerine sahip göllerinden biri. Hem hafta sonu gezileri hem de doğa içinde tatil yapmak ve yürüyüşe çıkmak için gidebileceğiniz Uluabat Gölü pelikanlarıyla ünlü olsa da leylek sürülerine de ev sahipliği yapıyor. Bursa’ya giderek marteniçkalarınızı çıkarıp dileklerinizi dilemek için tek ihtiyacınız bir otobüs bileti.

Göçmen kuşların doğal evi: Amanos Dağları

Göçmen kuş popülasyonu açısından önemli doğa alanları arasında yer alan Amanos Dağları, Hatay’ın Samandağ kıyıları ile Belen Geçidi aracılığıyla göçmen kuşlara geçiş imkânı veriyor. Amanos Dağları, yırtıcı ve süzülen kuşların göç yolu olması ve barındırdığı önemli kuş türleri açısından da uluslararası düzeyde öneme sahip. Göç zamanı leylek gözlemi için ideal rotalardan biri olan Amanos Dağları, doğa fotoğrafçılığı için de keşfedilecek çok sayıda güzellik sunuyor.

Seyir terasında gözlem yapmak için ideal: Karacabey Longozu

Sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin her yerinden doğa sevenleri kendine çeken ve İstanbul’a yakınlığından dolayı günübirlik gezilerin değişmez adreslerinden olan Karacabey Longoz Ormanı, Türkiye’nin en büyük 2. longoz ormanı. Karaleylek, flamingo, kuğu gibi 250’den fazla kuş türü görebileceğiniz Karacabey Longozu’nun her köşesinde seyir terasları ve kuş gözlem kulesi bulunuyor.

Kuş gözlemcilerinin gözdesi Manyas Kuş Cenneti

Özellikle kuş gözlemciliğine merak duyan ziyaretçilerin gözde adreslerinden Manyas Kuş Cenneti bahar aylarında daha fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Parka giriş yaptıktan sonra kuşları daha kolay inceleyebilmek için dürbün kiralamak mümkün. Her yıl kuş gözlemciliği yapan pek çok gezgini buluşturan gözetleme kulesinden manzarayı izlemek ise gezinize ayrı bir keyif katacak. Dilerseniz bir Balıkesir uçak bileti alarak keyifli bir seyahat planı yapabilir, leylekleri gördüğünüzde marteniçkalarınızı ağaca bağlayarak dileklerinizi dileyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı