Martı Otel’in SPK başvurusuna onay

Martı Otel İşletmeleri A.Ş’nin Sermaye Piyasası Heyeti’ne (SPK) yaptığı müracaat onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin finansman sağlama gayelerine teminat olarak husus edilebilmesi için Martı Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin % 17,14’üne tekabül eden 18.855.090,728 TL nominal pahalı C kümesi (MRGYO) hisselerinin, şirketimizce borsada süreç gören niteliğe dönüştürülebilmesi hedefiyle hazırlanan hisse satış bilgi formu onayı için yapılan müracaat Sermaye Piyasası Heyeti’nin toplantısında onaylanmıştır. Kelam konusu hisseler yalnızca teminata mevzu edilecek olup, gerek Martı Otel İşletmeleri A.Ş, gerekse kredi ödemesi muaccel hale gelmedikçe ilgili kredi kuruluşu tarafından satışa bahis edilmeyecektir.”



Hibya Haber Ajansı