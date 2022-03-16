Masdaf ve Danfoss, OSB’lerde Enerji Verimliliği İçin Bir Araya Geldi

Pompa sektörünün lider markası olan Masdaf, ısıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri markası Danfoss ile Adana Organize Sanayi Bölgesinde ki endüstriyel tesislerin (OSB) enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla teknik eğitim düzenledi.

Son günlerde artan enerji maliyetleri endüstriyel tesisler için ağır bir yük oluşturmaya başladı. Ülkemizdeki cari açığın yüzde 70’ini oluşturan enerji, iklim krizinin de en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Peki endüstriyel tesislerde enerjiden tasarruf etmek için alınabilecek önlemler nelerdir?

Pompa sektörünün lider markası olan Masdaf, ısıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri markası Danfoss ile Organize Sanayi Bölgesinde ki endüstriyel tesislerin (OSB) enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla teknik eğitim düzenledi.

Masdaf’ın “Masdaf dünyaya iyi gelecek” mottosuyla Mas Academy kapsamında düzenlediği eğitimi 24 Şubat’ta Adana HiltonSa’da gerçekleştirdi.

Adana Organize Sanayi Bölgesinde ki (OSB) firmalara yönelik olarak düzenlenen eğitim kapsamında; Masdaf Endüstri Grubu Satış Yöneticisi Sibel AKAN, “Elektrik Motoru ve Pompalarda Eko -Tasarım Uygulamaları”, “Pompalarda Frekans Kontrol Sistemi Kullanımının Faydaları” ve “Frekans Kontrol Panosu Özellikleri” konuları hakkında bilgiler paylaştı.

Pompa sistemlerinde tasarrufun “elektrik motoru” ile başladığını belirten AKAN sözlerine şöyle devam etti : “Endüstri alanındaki elektrik tüketimi toplam tüketimin 42’sini oluşturuyor. Endüstride kullanılan elektriğin 70’i ise elektrik motorları tarafından harcanıyor. Elektrikli motorların sarf ettiği enerjinin yüzde 30’u pompalar tarafından tüketiliyor. Bu nedenle endüstriyel tesislerde tüketilen enerjiden tasarruf edebilmek için doğru pompa seçimi yapılması ve mevcut pompaların periyodik bakımlarının yapılarak, sistemin yüksek verimde çalışmasının sağlanması gerekiyor” dedi.

Pompa teknolojilerinde kullanılan frekans kontrolünün faydalarına da vurgu yapan AKAN, “Pompa sistemlerine, “Nesnelerin İnterneti” ( IoT ) teknolojisini sunan frekans kontrol cihazları, Mod-Bus veya Bacnet haberleşme protokolü ile dış ünitelere (bina otomasyon sistemi) anlık erişim imkânı sağlayarak, kontrol avantajı sunuyor. Uzaktan erişim özelliği ile pompa açma-kapama gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Fazladan boyutlandırılmış bir sistemde hızın 20’sinin düşürülmesi durumunda enerjiden 51 tasarruf sağlanıyor. Böylece kontrol edilebilir akıllı pompa teknolojileriyle sağlanan sistem verimliliği ile işletmelerde ki enerji giderlerinden tasarruf etmek mümkün hale geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Danfoss Türkiye İş Geliştirme Müdürü (DCS) Orhan TAŞDEMİR ise sunumunda; elektrik motorlarında kullanılacak frekans konvertörü (Motor sürücü) uygulamalarında doğru ürün seçiminin önemine ve elektrik maliyetlerinin nasıl düşürülebileceği konularına değindi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı