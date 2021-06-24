Masfed başkanı Aydın Erkoç güven tazeledi

MASFED 4. Olağan Genel Heyeti 60 vilayette faaliyet gösteren Dernek Liderlerinin ağır iştirakiyle gerçekleşti; Aydın Erkoç yine Lider seçildi…

Ülke genelinde 70 binin üzerinde motorlu araç satıcısını temsil eden, Türkiye çapında 60’ın üzerinde vilayette üye derneği bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun 4. Olağan Genel Şurası, büyük bir iştirakle Ankara’da gerçekleşti. Genel Kurul’a tek aday olarak giren Lider Aydın Erkoç tüm oyları alarak tekrar Lider seçildi.

Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük araba ticaret ve hayat merkezi Otonomi’de düzenlenen toplantıya MASFED’e bağlı vilayet dernek liderlerinin yanı sıra dal temsilcileri ve motorlu araç satıcıları katıldı. Kesimin gelişimine değerli katkılar sağlayan ve sayıları her geçen gün artan tüm vilayet ve ilçe derneklerini MASFED çatısı altında toplayan Lider Aydın Erkoç, itimat tazeleyerek yine lider seçildi.

İstiklal Marşı ve hürmet duruşunun akabinde başlayan programda açış konuşmasını gerçekleştiren Erkoç, MASFED olarak gerek mesleğin tanımlanması, gerekse dala bir standart getirilmesi bahislerinde bugüne dek yapılan çalışmaları anlattı. KDV düzenlemesi, ithal araç sıkıntısının tahlili, kayıtdışılıkla uğraş, motorlu araç satıcılarına mesleksel yeterlilik dokümanı çalışmaları üzere pek çok hususun tahlilinde azimle çalıştıklarını belirten ve mesleğin çıtasının yükselmesi için faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

‘’10 yılı aşkın vakittir faaliyetlerine devam eden MASFED, kurulduğu günden bu yana güçlü bir uğraşa girmiş, dalımızın problemlerini gidermek, mesleğimizi hak ettiği noktalara getirmek ve ticari hayata katkı sunmak için ortak akılla daima birlikte değerli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bugün, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de yaşanan pandemiye karşın ikinci el bölümüne bir standart getirmek ve gelecekte bu mesleği icra edecek olan gençlerimize saygın bir meslek bırakmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni periyotta de çıtayı daha üst çıkaracak ve mesleğimizi, kesimimizi korumak, daha güzel noktalara ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Federasyonun kuruluşundan itibaren emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni idare heyetimize muvaffakiyetler diliyorum. ’’

Yeni devir yol haritasını da açıklayan Erkoç ikinci el araba kesiminin muhtaçlık ve beklentilerini tespit ederek sıkıntıların tahlili için çalışmaya devam edeceklerini ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm vilayet derneklerini MASFED bünyesine katarak büyümeyi sürdüreceklerini tabir etti.

Yeni periyot idare konseyi üyeleri ise şu isimlerden oluştu;

Aydın Erkoç, Ahmet Duran Uçar, Ahmet Gündüz, Necati İshak, Haluk Olcay, Feyzi Demir, Edip Batumlu, Levent Bal, Erdoğan Bayrak, Serkan Karakadılar, Hayrettin Ertemel, Bekir Selvi, Fahri Yandık, Muğdat Kargun, Hasan Yoğurtçu, Ömer Bentoğlu, Şükrü Kanatlı, Mustafa Yurdakul, Necip İrdem, İsmet İnan, Cuma Ali Çelik, Sedat Öksüz, Ömer Kaya, İbrahim Öcal, Mehmet İnce, Hasan Sargın, Hasan Kahyaoğlu, Görkem Bahis, Yaşar Terzi, Tunç Batıgün, Servet Küçük, Mahmut Ulucan, İsmail Aydınkaş, Fahrettin Batı, Zafer Uslu, Niyazi Berktaş.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı