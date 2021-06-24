Mask Müzesi’ne ödül

Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi, Müze Özendirme Yarışması’nın Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ödül aldı. 10 yıldır ziyaretçilerini ağırlayan müzede 300’ün üzerinde eser sergileniyor.

Konak Belediyesi’nin hizmete açtığı Necdet Alpar Mask Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) müzeleri teşvik etmek maksadıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışması’nda mükafata layık bulundu. 10 yıldır ziyaretçilerini ağırlayan müze, yarışın Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ödül aldı.

300’ün üzerinde eser var

Konak Belediyesi’nin 2009 yılının Haziran ayında çalışmalarına başladığı Necdet Alpar Mask Müzesi, Kültür Bakanlığı’nın oluruyla 30 Mart 2011 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzede Ritüel Masklar, Tiyatro Maskları, Anadolu Maskları, Mevt Maskları, Commedia dell’arte Maskları olmak üzere beş farklı kategoride, 300’ün üzerinde eser bulunuyor.

Mükafatlar 26 Haziran’da

Ömür Kültürü Müzeleri, Kent Müzeleri, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Kent Tarihi Müzeleri, Tabiat Tarihi Müzeleri, Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri ile Arkeopark olmak üzere yedi başka kategoride düzenlenen yarışta, Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi’yle birlikte İzmir’den Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Meskeni de mükafata paha bulundu. Fotoğraf Meskeni, Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinin ödül alanlar listesinde yer aldı.

Müze Özendirme Yarışı 2021 Mükafatları, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak TKB 1. Olağan Meclis Toplantısı’nın akabinde, merasimle sahiplerine verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı