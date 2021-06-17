Maskeler çocuklarla renklendi!

Lüleburgaz Belediyesi’nin büyük bir iştirakle gerçekleşen “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” aktiflikleri Atatürk Mahallesi’nde başladı. Atatürk Parkı’nda maske boyamayla gerçekleşen etkinliklerde çocuklar birbirinden renkli yaratıcı maskeler ortaya koydu. Lüleburgaz’da her hafta öbür bir parkta gerçekleşecek aktifliklerin pandemi şartlarının el verdiği ölçüde 19 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanıyor. Aktiflik takvimi her hafta Lüleburgaz Belediyesi’nin toplumsal medya hesabından paylaşılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kentli Çocuk Yıldızlar Altında aktifliği başladı. Birincisinin Atatürk Parkı’nda maske boyama aktifliğiyle düzenlenen aktifliğe yaklaşık 60 çocuk katıldı. Toplumsal aralık ve maske tedbirlerinin alındığı aktiflikte çocuklar Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü işçileri İsmet Altay Süpürgeci ve Elif Toköz’ün eğitmenliğinde keyifli vakit geçirdi.

Yaratıcılıklarını konuşturdular

Ağır iştirakin olduğu aktiflikte minikler birbirinden farklı tekniklerle boyadıkları maskelerle yaratıcıklarını konuşturdu. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği aktiflerin bir sonraki durağı ise 17 Haziran Perşembe günü Zafer Parkı’nda olacak. Zafer Parkı’nda da çocuklar birbirinden renkli boyalarla maskelerini renklendirecek.

18.00 ile 20.00 ortasında

Maske boyama, parmak örgü, kuş meskeni boyama ve saksı boyama üzere etkinliklerinin yapılmasının planlandığı Kentli Çocuk Yıldızlar Altında, saat 18.00 ile 20.00 ortasında düzenleniyor.

Etkinlikler belediye hesaplarında

Aktifliklerin günü ve saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, aktiflik paylaşımlarını Lüleburgaz Belediyesi’nin Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarından takip edebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı