‘Maskeler’ sergisi Trump Art Gallery’de

Sanatçı Eda Çağıl Çağlarırmak, ‘Maskeler’ isimli resim sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Eda Çağıl Çağlarırmak’ın yaşama ayak uydurmak için taktığımız maskeleri tuvallere taşıdığı sergi, 31 Mayıs’a kadar Trump Art Gallery’de gezilebilir.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, yerli ve yabancı sanatçıların sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya, İstanbullulara sanatın özgün örneklerini sunmaya devam ediyor.

Yaşama ayak uydurmak için hepimizin maske taktığını söyleyen sanatçı Eda Çağıl Çağlarırmakşöyle devam ediyor:“Yeni bir ‘ben’ yaratmak ve buna çevremizi inandırmak için onları kullanıyoruz. Duygularımızı maskelerin ardına saklıyoruz, tepkilerimizi onların arkasına gizliyoruz, ya da arkasında umursamazca hareket edebildiğimiz güvenli bir duvar oluşturuyoruz”.

Bazen maskelerimizle öyle bütünleşiyoruz ki kalıcı hale geliyor diyen Çağlarırmak, hangi benliğimiz gerçek hangi halimiz bir maskeden ibaret biz bile unutuyoruz diyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Mayıstarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı