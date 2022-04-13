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Ana Sayfa Ekonomi 13 Nisan 2022 22 Görüntüleme

Mastercard Tüketici Odaklı Pazarlamadan Sorumlu EEMEA Başkan Yardımcısı Görevi Ceren Türkben Kaya’ya Emanet

Mastercard Tüketici Odaklı Pazarlamadan Sorumlu EEMEA Başkan Yardımcısı Görevi Ceren Türkben Kaya’ya Emanet

Ödeme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Mastercard geçtiğimiz günlerde EEMEA bölgesinde yönetim organizasyonunda değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Lider atamalarından biri de EEMEA Bölgesi Tüketici Odaklı Pazarlama Başkan Yardımcılığı pozisyonunda oldu.

Şubat 2020’den bu yana Hızlı Gelişen Pazarlar – Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürüten Ceren Türkben Kaya, Tüketici Odaklı Pazarlamadan Sorumlu EEMEA Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi kapsamında Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında 81 ülkedeki tüketici pazarlama faaliyetlerine ek olarak bölgenin sponsorluk birimi ve pahabiçilemez platformlarını da yönetiyor olacak.

2013 yılında Mastercard bünyesine Güney Doğu Avrupa Pazarlama Yöneticisi olarak katılan Ceren Türkben Kaya, 2022 yılı itibariyle EEMEA bölgesinden sorumlu olacak. Daha önce çeşitli marka ve şirketlerin önemli dönüm noktalarında görev almış olan Türkben Kaya, EEMEA Bölgesindeki ülkelerde tüketici deneyimi ve sponsorluk stratejilerini yönetecek ve tüketici pazarlama stratejilerini tasarlayacak.

Bir kız ve bir erkek ikiz çocuk annesi olan Ceren Türkben Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, kariyerine 2002 yılında Reckitt Benckiser Türkiye’de başladı. 2003 yılında Unilever Türkiye’ye geçerek farklı ürün gruplarında marka yöneticisi olarak görev yapan Türkben Kaya, 2010 yılında Unilever İngiltere’ye transfer olarak bağlı bulunduğu kategoride Global ve Bölgesel Kıdemli Marka Geliştirme Yöneticisi olarak görev yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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