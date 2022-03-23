Masterchef USA Yepyeni Bölümleriyle 24Kitchen Ekranlarında

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan yarışma programı “Masterchef USA” 9. sezonuyla 28 Mart Pazartesi saat 20.00’de 24Kitchen’da başlıyor!

“Masterchef USA”in yeni sezonunda yarışmacılar, ödüllü şef Gordon Ramsay’in rehberliğinde, birbirinden zorlu tarifleri yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. 250.000’lık büyük ödülü kazanmak için eleme turlarını geçmeye çalışan yarışmacılar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Lezzet şöleninin yaşandığı, sevilen yarışma programı “Masterchef USA” yepyeni bölümleriyle 28 Mart’tan itibaren hafta içi her akşam 20.00’de 24Kitchen ekranlarında.

Dünyaca ünlü şefleri ve kaliteli içerikleriyle bir yemek kanalından çok daha fazlası 24Kitchen D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı