Masters Reykjavik’te kupaya uzanan takım Sentinels

Milletlerarası rekabete sahne olan Masters Reykjavik’te, kendi bölgelerinde muvaffakiyet gösteren 10 ekip İzlanda’daki çevrimdışı aktiflikte karşı karşıya geldi. Final müsabakalarına ismini yazdıran Fnatic ve Sentinels uğraşından kupaya uzanan taraf Sentinels oldu.

Dünyanın En Yeterli VALORANT Kadrosu Sentinels!

Masters Reykjavik final müsabakaları, alt eşleşmelerden çıkan Fnatic ve üst eşleşmelerden kayıpsız bir halde finale yükselen Sentinels ortasında gerçekleşti. 5 haritadan oluşan büyük finalde Kuzey Amerika bölgesi şampiyonu Sentinels, Fnatic’e karşı oynadığı eksiksiz oyunda 3 – 0’lık skorla Masters Reykjavik şampiyonu oldu. Resmi olarak dünyanın en âlâ VALORANT grubu unvanını kazanan Kuzey Amerika takımı Sentinels, tek bir harita bile kaybetmeden 200.000 dolarlık ödül ve VALORANT Champions Tour için 400 puanla konutuna döndü.

Masters Reykjavik’te Fnatic’in Şiddetli Uğraşı

Birinci çeşitten itibaren dayanıklılıklarını kanıtlayan Fnatic için Masters Reykjavik finaline giden yol kuvvetli geçti. Turnuvanın erken safhalarında Sentinels’e karşı kaybettikleri müsabakanın akabinde alt eşleşmelere düşen Fnatic, girdiği her müsabakada erkenden elenme tehdidiyle karşı karşıya geldi. Güneydoğu Asya takımı X10 Esports ve Kuzey Amerika’nın iki numaralı ekibi Versiyon1’ı yendikten sonra, kendilerini EMEA eş temsilcisi Team Liquid’e karşı öteki bir rövanş maçında buldular. EMEA Challengers Playoff’ları müsabakalarında Team Liquid’e karşı 3-2 kaybeden Fnatic bu defa kazanan taraf oldu. Son olarak Alt Eşleşme Finali’nde Güney Kore Şampiyonu NUTURN Gaming ile karşı karşıya gelen Fnatic, serinin birinci 2 haritasındaki beraberlik sonrasında, Haven’da oynanan son maçı kazanarak finallere ismini yazdırdı.

Fnatic final müsabakasında kupayı Sentinels’e kaptırmış olsa da İzlanda’dan gümüş madalya, 100.000 dolarlık para mükafatı ve 350 tıp puanı ile döndü.

Bir Sonraki Masters Berlin’de Rekabet Artacak

Tüm bölgelerin daha uygun bir biçimde temsil edilmesi için, bir sonraki Masters turnuvasına 16 kadro katılacak ve aktiflik Berlin’de gerçekleşecek.

Hibya Haber Ajansı