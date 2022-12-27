Matematik alanındaki liseliler ulusal poster sunumunda

ANKARA (İGFA) – Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışmasının final etkinliğine katılan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğuna işaret ederek bu sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanın eğitim olduğunu vurguladı.

2000’li yılların başlarına ait verileri paylaşan Bakan Özer, 2000’li yılların başında 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44 olduğunu hatırlattı.

Son 20 yılda eğitim alanında seferberlik gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, bu seferberlik sayesinde 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 99’a çıktığını belirtti. Özer, “İlkokul yüzde 99.63, ortaokul yüzde 99.44, ortaöğretim ise yüzde 44’ten yüzde 95’e çıktı.” dedi. Bu dönemde ilk kez Türkiye’de ekonomik gelirlere ve cinsiyete bakılmaksızın çocukların eğitimde okullaşma imkânına kavuşturulduğunu kaydeden Özer, “İşte bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi yılda yapılan seferberliğin bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğu tüm destekler için, bütçede her zaman Millî Eğitim Bakanlığına en büyük payı ayırdığı için en içten şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

TÜBİTAK iş birliğinde yapılan Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması’nda matematik ile çevre ve iklim değişikliği olmak üzere iki önemli başlık olduğunu vurgulayan Özer; Türkçe, yabancı dil ve matematik eğitiminin Bakanlığın öncelikli alanlarından olduğunu söyledi. Çevre ve iklim değişikliği konusunun da eğitimin ana omurgasında yer aldığını ifade eden Özer, öğrenci kongresinin konularının Millî Eğitim Bakanlığının öncelikleri ile örtüştüğünü aktardı.

Sürece desteği nedeniyle TÜBİTAK Başkanı’na ve emeği geçen herkese teşekkür eden Özer’in bir de önerisi oldu: Etkinliğin her ay yapılmasını öneren Özer, “İnşallah, her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara’ya getirelim. Kültürel, sanatsal etkinliklerle buluşturalım. Aynı zamanda tematik bir konuda da bir çalıştay yapalım.” dedi.



YARIŞMAYA 337 OKULDAN 1.213 ÖĞRENCİ 666 PROJE İLE BAŞVURU YAPTI

TÜBİTAK tarafından 10-30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuruya açılan Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması’na 337 okuldan 1.213 öğrenci; 489’u çevre ve iklim değişikliği, 177’si matematik alanında olmak üzere toplam 666 proje ile başvuru yaptı.



Ön değerlendirmesi TÜBİTAK seçici kurulunca yapılan 98 proje, açılışı yapılan final etkinliği kapsamında poster sergisine davet edildi.



Poster sergisine davet alan Çevre ve İklim Değişikliği alanından 15, Matematik alanından 15 proje, derece için finalde yarışacak.



Yarışma sonucunda birinci olan projeye ilerde yapacaklara çalışmalara katkı sağlamak üzere 12 bin 500, ikinci projeye 10.500, üçüncü projeye 8.000 lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın ödül töreninin 28 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirileceğini etkinlik süresince final etkinliğine davet edilen posterlerin sergisi ve yarışmalar, ziyarete açık olacağı bildirildi.