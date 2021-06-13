Mavi, Yeni Şarkısını Dinleyiciyle Buluşturdu: “İstediğim Değil”

Türkçe rap sahnesinin genç ve yetenekli isimlerinden Mavi, yeni müziği “İstediğim Değil”i Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı. Mavi tarafından yazılan “İstediğim Değil”, başkaldırıcı kelamları ve müziğiyle dinleyicinin beğenisine sunuluyor.

Mavi, yeni müziği için şunları söylüyor: “İstediğim Değil”de sorgulayan ve kendi hayatından kaçmak isteyen bir karakteri tabir ediyorum. Müzikte çağdaş dünyaya ve dünyanın hastalıklı olduğunu düşündüğüm nizamına karşı protest bir duruş var.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı