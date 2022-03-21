Maxion İnci Jant Grubu, sürdürülebilir bir gelecek için Su Kaşifi Programı’nı Türkiye’de başlatıyor

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, sürdürülebilirlik konusunda Toplumsal Etki Programı kapsamında çalışmalara devam ediyor. Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, konuyla ilgili “İklim krizinin etkilerini tüm dünyada yaşadığımız şu günlerde sürdürülebilirliğin hiç olmadığı kadar gündemimizde olması gerektiğine inanıyoruz. Bizden sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bizim sahip olduğumuz kaynakları ve değerleri geleceğe aktarmamız gerekiyor” dedi.

Sürdürülebilirliği kurum kültürünün temellerinden biri haline getiren Maxion İnci Jant Grubu, tesislerinin çatılarına güneş paneli kurulmasından, tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına, çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerden orman yangınları için gerçekleştirdiği kampanyalar ve farkındalık çalışmalarına kadar daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalar yapıyor. AB Yeşil Mutabakat’ın özellikle ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltma ve yenilenebilir enerji ile üretilmiş düşük karbon ayak izi olan ürün hedeflerini gündemine alan Grup, otomotivde hafifletme çalışmalarını göz önünde bulundurarak, elektrikli araç beklentilerini karşılayacak şekilde daha hafif ve uygun aerodinamik özellikli jantlar için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. İçinde bulunulan dönemin, şirketlerin iş yapma şekillerinin değişim, dönüşüm gerektirdiği bir dönem olduğuna inanan Grup, IMPACT 2030’un Dünyanın En Büyük Dersi iş birliğiyle geliştirdiği “Küresel Amaçlar İçin Çalışanlar” Programına Türkiye’den dahil olan ilk şirket olma özelliği taşıyor.

Maxion İnci Jant Grubu, bugünkü değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir adım daha atarak dünya genelinde binlerce öğrencinin, okullarında ve yaşadıkları toplumda su sorunları üzerine ortak eylemde bulunmalarını sağlayan eğlenceli, ilham verici, eğitici ve web tabanlı bir program olan Su Kaşifi’nin yeni döneminin destekçiliğini üstlenerek Şubat – Haziran 2022 döneminde İzmir ve Manisa’daki 100’den fazla devlet okulunda uygulanmasını sağlıyor.

11 ülkeden farklı kurumların, İngiltere merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Global Action Plan UK öncülüğünde bir araya geldiği, Türkiye’deki yürütücülüğünü Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı‘nın üstlendiği Su Kaşifi Programı, 8-14 yaş grubu öğrencilere su bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Her okul, sahip olduğu sanal su rezervini korumak için bir dizi aktivite ve grup çalışması gerçekleştiriyor. Program, suyu esas alan dört görev alanını (Saklı Su, Değerli Su, Dünyamızın Suyu, Temiz Su) kapsıyor. Her bir görev alanı, öğrencilerin tamamlaması gereken 3 etkinlik serisinden oluşuyor. Okulun, kendi bölgesinin ve ülkenin su sorunlarını dikkate alarak önemli bulduğu görev alanlarından en az bir tanesini belirlemesi ve ilgili etkinlikleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

Mustafa Zaim “Bugünkü değerleri gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız”

TÜSİAD’ın “Çevre ve İklim Değişikliği” Çalışma Grubu’nda yer aldıkları bilgisini veren Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğe umutla bakmak istiyorsak, her şeyi, ekonomiyi, kalkınmayı, istihdamı da sürdürülebilirlikle birleştirmek zorundayız. Bugün üretim yaparken, dünyanın iyiliğini, geleceğini, sağlığını dikkate almamız lazım. Bizden sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bizim sahip olduğumuz kaynakları ve değerleri geleceğe aktarmamız gerekiyor. Biz bu amaçla yaşanabilir bir dünya için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. Öncelikle üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan su tüketimini azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz. Biliyoruz ki toplumsal etki ve dönüşüm de kaynakları ve değerleri geleceğe aktarmada önemli bir etkiye sahip ve gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünden harekete geçmeliyiz. Bu nedenle çocuklarımıza ve dünyanın geleceğe yatırım yapan “Su Kaşifi Programı”nın Türkiye’de başlatmaktan mutluyuz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak zorunda olduğumuza inanıyorum. ”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı