Mazi'ye hızlı bir giriş

Cihan Berdici, yeni single şarkısı olan “Mazi” ve yeni klibi ile müzik listelerine iddialı bir giriş yaptı.

İSTANBUL (İGFA) – “Mazi” isimli single şarkısı ve klibinin yönetmenliğini Erkan Nas’ın yaptığı pop müzik sanatçısı “Cihan Berdici” piyasaya hızlı bir giriş yaparak siz müziksever dinleyicileri ile buluştu. Bir çok dijital platformlarda dinlenmeler ile yerini aldı. Başarılı şarkıcı sözyazarı ve besteci yeteneği ile sözlerini de kendisi yazarak sizlerin beğenisine sundu.

Söz ve bestesi kedisine ait olan “Mazi” isimli şarkının aranjesini, daha önce ”Zehra Gülüç” ile çalışmış,”Cennetten Çiçek” isimli şarkının listelerini trende taşıyan ünlü aranjör “Serdar Şenyarar” imzası tasimaktadir.Bu yapım “Müzik Podüksiyon Yapım Hizmeti” işbirliği altinda tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sanatçı ”Cihan Berdici” yeni çalismaları ile siz müzik severlerle buluşmaya devam edeceğini ve yeni çalışmalarda daim olacağıni dile getirdi.

Kaynak : İGFA