Mcdodo Türkiye ülke çapında franchise vermeye hazırlanıyor

2018’de Metro İletişim Aksesuarları A.Ş. aracılığıyla girdiği Türkiye pazarında hızla büyüyen Mcdodo Türkiye, ülke çapında bayilik vermeye hazırlanıyor. Şu anda kendi web sitesi ve sanal pazar yerlerinde tüketiciyle buluşan markanın, fiziksel mağaza açma hazırlıkları da bulunuyor. Mcdodo’nun önümüzdeki dönem büyüme planlarıyla ilgili konuşan Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “2022’de 10 farklı şehirdeki AVM’lerde corner shop’lar açmayı planlıyoruz. Ayrıca Mcdodo’nun Türkiye ve bölgedeki master franchise’ı olarak, kısa bir süre içinde yurt çapında franchise vermeye başlayacağız” dedi.

Gelişen teknolojilerle her geçen gün büyüyen ‘mobil aksesuar pazarı’, 2021 yılında Türkiye’de 25 milyon adet ve 10 milyar TL’lik hacme ulaştı. 2018 yılında Metro iletişim Aksesuarları AŞ. İle Türkiye pazarına giren global mobil aksesuar markası Mcdodo da hızlı büyümesini sürdürüyor. Farklı kategorilerde yaklaşık 350 çeşit ürünü, yüksek tasarım ve malzeme kalitesinin yanı sıra fiyat/performans dengesiyle de fark yaratan Mcdodo, Türkiye pazarındaki iddiasını bir sonraki aşamaya taşıyarak franchise vermeye başlıyor.

Ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor

2021’de satış noktası sayılarını 2 kat artırdıklarını, e- ticaret sitesi ve sanal pazar yerlerindeki satışlara ek olarak perakende noktaları oluşturduklarını belirten Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Bu noktalarda, Türkiye’nin dört bir yanında Mcdodo’nun insanların hayatını kolaylaştıran ortalama 350 ürününe dileyen herkes ulaşabilir. Bu bakımdan oldukça verimli bir yıl geçirdik diyebiliriz. 2019’dan beri hız verdiğimiz pazarlama çalışmalarının meyvelerini özellikle 2021’de toplamaya başladık ve yaklaşık 30 milyon TL’lik satış rakamına ulaştık” dedi.

Mağazalaşma ve franchise planları

2022’de perakende tarafında daha fazla yatırım yaparak belli başlı AVM’lerde corner mağazalar açma planları olduğunu anlatan Uçurum, şunları söyledi: “İlk etapta seçtiğimiz 10 ilde, AVM’lerde corner açarak perakende tarafındaki büyümemize hız kazandırmak istiyoruz. 2022’de 10 şehir için toplam 1 milyon dolar yatırım planımız var. Ayrıca önümüzdeki dönemde Mcdodo’nun Türkiye ve bölgedeki master franchise’ı olarak, kendi mağazalarımız dışında yurt çapında franchise vermeye de başlayacağız.”

“Müşteri deneyimini ileriye taşıyacağız”

Mcdodo olarak, pandemiden önce başladığımız dijital altyapı ve e-ticaret yatırımlarımız sayesinde pandemide çok hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarının altını çizen Uçurum, “Online alışverişte, müşteri deneyimi açısından en büyük ayrıcalık; sipariş ettiğiniz ürünün mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde size ulaşması ve sonrasındaki değişim, iade vs. süreçlerinde mümkün olduğunca müşteri odaklı bir yaklaşımla karşılaşmaktır. Biz Mcdodo Türkiye olarak, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyarak, perakende noktalarımızda ve AVM’lerde açacağımız corner’larda da deneyime dayalı bir satış ve pazarlama stratejisi izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı