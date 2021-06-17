Mcdodo’dan kur ve çip krizine karşı sabit fiyat garantisi!

Salgın şartları nedeniyle üretimin yavaşlamasına bağlı olarak yaşanan global çip krizi, büyümeye devam ediyor. Elektronikten otomotiv dalına kadar pek çok farklı bölümü etkileyen krizin kademeleri olarak fiyatlara da yansıyacağını söyleyen Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “2022’ye kadar sürmesi beklenen çip krizi, teknolojik aletlerde fiyatları artırıyor. Mcdodo ise küresel bir kararla, fiyatları krizden en az düzeyde etkilenecek noktada tutmayı taahhüt ediyor. Biz de Mcdodo Türkiye olarak eserlerimize 2021 sonuna kadar artırım yapmayacağız” dedi.

Salgın devrinde sokağa çıkma kısıtlamaları meskende daha fazla vakit geçiren tüketicilerin elektronik eser talebini artırdı. Fakat sokağa çıkma kısıtlamaları birebir vakitte bilgisayarlardan cep telefonlarına, televizyonlardan arabalara çeşitli eserlerde kullanılan yarı iletken çip tedariğinde de meselelere yol açtı. Çeşitli bölüm kümelerinden şirketlerin, milyarlarca dolar ziyana uğradığı krizi, kelam konusu çiplere muhtaçlık duyan 169 dalı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

‘2022’ye kadar artırım yok’

Arz sorunu nedeniyle arabadan bilgisayara, cep telefonundan buzdolabına günlük hayatımızda büyük yer tutan elektronik aletlerin fiyatları artmaya devam ediyor. Küresel taşınabilir aksesuar üreticisi Mcdodo’nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “2022’ye kadar sürmesi beklenen çip krizi, teknolojik aletlerde fiyatları daha da artırıyor. Mcdodo küresel bir kararla, fiyatları krizden en az düzeyde etkilenecek noktada tutmayı taahhüt ediyor. Biz de Mcdodo Türkiye olarak eserlerimize 2021 sonuna kadar artırım yapmayacağız” dedi.

“Dünyada fiyatlar daha da artacak”

Krizin fiyatları 2 yıl boyunca artıracağını hatırlatan Uçurum, “Elektronikte sorunlar devam edecek üzere görünüyor. Apple, Samsung, Nintendo üzere devlerin ‘üretimim etkilenecek’ açıklamaları, fiyatlarda tüketiciyi etkileyecek artışlar olacağına işaret ediyor. Türkiye’de kur farkı da eklenince bu oran daha da artacaktır. Mcdodo olarak tüketicilerin bu fiyat artışından etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı